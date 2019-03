Sacerdotes católicos cuestionaron al arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, quien dio el nombre de la menor de once años embarazada por violación, a la que se le practicó una cesárea. “Ni el obispo ni sus objetores tendrán derecho, en nuestra sociedad, a actuar o intervenir en contra de la ley”, manifestaron curas y diáconos. “Todos tenemos derecho a pensar aquello que razonablemente nos parezca lo mejor” y que Sánchez “no es una excepción”. Pero “no tiene derecho a no respetar a quienes piensan diferente, a quienes no aceptan sus criterios, sus dogmas o sus proyectos de vida. Por el mismo motivo por el que él espera ser respetado”. La carta está firmada, entre otros, por Eduardo de la Serna, Jorge Marenco, Sergio Rafaelli, Ricardo Carrizo, Juan Carlos Molina (Santa Cruz), Francisco Olveira (Merlo Moreno) y Carlos Gómez (La Plata).