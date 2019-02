Racing fue eliminado por Corinthians en la primera fase de la Copa Sudamericana. En los noventa minutos disputados en el Cilindro de Avellaneda se repitió el 1-1 del partido de ida, marcando Cristaldo para el local y W. Love para la visita. Pero en los penales, los jugadores brasileños fueron más efectivos que los argentinos y se llevaron el pase a la segunda fase del torneo continental.

Quince minutos demoró la Academia alternativa que presentó el técnico Eduardo Coudet en acomodarse y tomar el control del partido. Lo hizo a partir del orden defensivo y de las transiciones rápidas en el mediocampo para conseguir profundidad. Eran importantes el juvenil López (en la función de líbero que habitualmente cumple el chileno Marcelo Díaz) y Neri Cardozo, determinante a la hora de distribuir y ser el nexo entre líneas y de aprovechar el adelantamiento de Soto por izquierda y del tándem Solari-Pillud por derecha. El problema del local era que exageraba con los pelotazos, por lo cual Ríos y Cristaldo trabajaban en soledad ante los duros centrales brasileños y no provocaban llegadas claras.

Cautelosa, la visita brasileña recién empezó a pesar en el encuentro después del minuto 30. A favor del adelantamiento de Fagner, efectivo al cortar pelotas en el lateral derecho, y de la superioridad en el juego aéreo de Gustavo sobre Schlegel, el Timao probó en un par de ocasiones al seguro Arias. Pero ese momento duró hasta que Racing construyó su mejor maniobra colectiva. Triangularon por derecha Solari, Pillud y Cardozo. Este levantó la cabeza y le puso un pase en la cabeza a Cristaldo, quien superó a su marcador y convirtió el 1-0. A renglón seguido, Arias evitó la igualdad, volando espectacularmente para rechazar sobre la línea un hermoso tiro libre de Sornoza. Tan milimétrica fue la salvada que los futbolistas brasileños reclamaron que la pelota había entrado.

En el complemento, Corinthians cambió la actitud. Salió decidido a igualar. Y lo hizo en el minuto 50, rápido, con un gol del ingresado Wagner Love, apareciendo solo en el segundo palo tras un rechazo defectuoso de Pillud. Cuatro minutos después, Arias volvió a disfrazarse de Superman para salvar su arco, ante Love que llegó solo, con todo el arco a su disposición y definió de derecha. Era gol, pero el arquero de la Academia no lo quiso, en una demostración de su gran actualidad.

Esa salvada providencial fue la última jugada de peligro que se vio en la segunda etapa. Porque los minutos que siguieron fueron de tenencia repartida, intrascendentes en ataque y con demasiados cuidados defensivos. Por eso no hubo más remedio que definir la serie en los penales, donde los jugadores de Corinthians tuvieron mejor puntería que los de Racing y se quedaron con el premio de jugar la segunda ronda de la Copa Sudamericana.

RACING 1 (4)

Arias; Pillud, N. Domínguez, Schlegel, Soto; Solari, J. López, M. Ojeda; Cardozo; Cristaldo, A. Ríos.

DT: Eduardo Coudet.

CORINTHIANS 1 (5)

Cassio; Fagner, Manoel, Henrique, Avelar; Ramiro, Ralf; Pedrinho, Sornoza, Clayson; Gustavo.

DT: Fabio Carille.



Estadio: Racing (Avellaneda).

Arbitro: Wilmar Roldán (Colombia).

Goles: 41m Cristaldo (R); 51m W. Love (C).

Cambios: 46m W. Love por Clayson (C), 61m G. Fernández por M. Ojeda (R), 70m Cvitanich por A. Ríos (R), 75m Richard por Pedrinho (C), 87m Zaracho por N. Cardozo (R), 89m M. Vital por Ramiro (C).

Penales: Convirtieron Gustavo (C), Cvitanich (R), M. Vital (C), W. Love (C), G. Fernández (R), Pillud (R), Richard (C), Soto (R), Fagner (C). Fallaron Domínguez (R), Sornoza (C), Cristaldo (R), Avelar (C), Solari (R).