El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia inició el juicio contra Francisco Giovanoli por la tenencia de dos plantas de marihuana que la policía secuestro de su casa tras una denuncia anónima en 2014. Francisco cultivaba desde 2012 para encontrar un tratamiento alternativo para la epilepsia que sufre desde pequeño. "La medicina tradicional me traía todos efectos secundarios incómodos y no deseados", señaló el joven al destacar los motivos por los que comenzó a hacer un consumo medicinal del cannabis. La acusación que enfrenta no es por venta solo por tener dos plantas en su casa y podría ser condenado a entre 4 y 15 años de prisión, debido al desamparo en que dejó la ley de cannabis medicinal a quienes cultivan por cuestiones de salud.

"Necesito que mi cerebro funcione de manera normal, no dopado. Los cambios más notables fueron cuando dejé la medicación tradicional en el 2012: podía pensar más rápido, tenía lecturas sostenidas, podía interrelacionar y hacer relaciones de conceptos de hechos sociales y políticos, todo eso con la medicación no pasaba", describió Francisco en una entrevista a la radio 100.1 de Comodoro Rivadavia en la previa del inicio del juicio oral.

Desde 2012 comenzó a cultivar en su casa para tratar la epilepsia que se le declaró a los 7 años y cuya medicación comenzó a generarle problemas desde los 27. Las plantas estaban en el patio de su casa, un lugar al que nadie podía acceder fácilmente ni siquiera observar, "tuvieron que subirse a un tanque de agua para sacar una foto", señaló aún sorprendido por la denuncia anónima que desencadenó en el allanamiento a su casa de Puerto Madryn en 2014, su detención por una semana y el procesamiento que hoy lo puso frente al TOF de Comodoro Rivadavia.

"No importó que desde el principio dijo ser el dueño del cultivo secuestrado. Tampoco las pruebas que aportó sobre las propiedades terapéuticas de la planta para tratar su enfermedad. La justicia lo imputó y luego lo procesó. El delito es por el simple hecho de tener sus plantas. Ni siquiera hay una acusación por comercio: no hubo ni una sola prueba para sostenerlo", resumió el caso de Francisco la revista especializada THC.

En la causa se presentó como "amicus curae" la ONG Reset con el objetivo de aportar jurisprudencia de personas que fueron absueltas por casos como el de Francisco y para sumar un análisis crítico de la legislación en materia de estupefacientes, que aún condena a los cultivadores domésticos por cuestiones de salud, a pesar de la sanción de la Ley 27350 sobre investigación científica y médica del uso del cannabis, en la que se negó habilitar el autocultivo, y redujo la atención médica con cannabis a las personas que padecen epilepsia refractaria.

"Debido a una arbitraria restricción del Poder Ejecutivo, las personas que no tienen epilepsia refractaria, pero el cannabis les brinda alivio a sus dolencias, no se pueden anotar en el Registro Nacional de Pacientes en Tratamiento con Cannabis y en caso de recurrir al autocultivo pueden ser criminalizados con la misma pena que el delito de violación", sintetizó Ricardo Ancillai Pont, integrante de Reset.

"Después del allanamiento tuve que volver a los fármacos convencionales y a los 6 meses regresaron todos los síntomas secundarios", recordó Francisco en la charla con radio 100.1 y lamentó la persecución de la que es víctima a pesar de que "hay 5000 años de uso del cannabis". "Yo sé que me estaba haciendo bien, me guié por el principio de autodeterminación. Dejé de tener crisis hasta el día que me allanaron", describió respecto de su decisión de avanzar con el tratamiento alternativo que cosechó solo negativas entre los médicos que consultó en Puerto Madryn.

Antes del comienzo del juicio Francisco deseó que el juicio "salga bien porque creo que no merezco estar en cana, y mi familia no merece un hijo preso" y evaluó que, a pesar de las limitaciones de la ley 27350, el contexto en el que es juzgado no es el mismo que cuando se inició la causa en su contra. "Hace dos semanas, le dieron el permiso a una mujer de Madryn para que cultive las 50 plantas que necesita su hija para acceder al tratamiento de cannabis medicinal", destacó a la espera de saber si lo condenan a entre 4 y 15 años de prisión por haberle hallado dos plantas para uso medicinal en su domicilio.