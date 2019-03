"Los dirigentes de Central no saben de fútbol y tomaron una decisión apresurada", dijo Edgardo Bauza, molesto por su desvinculación del plantel. El ex entrenador canaya, además, cuestionó la elección de Paulo Ferrari para tomar las riendas del primer equipo en su reemplazo: "No tiene experiencia para torcer una situación tan difícil". "¿Lo van a sostener si no gana el sábado?", planteó el ex entrenador de Arroyito. Para el juego de mañana, Ferrari prescindió de Oscar Cabezas y Agustín Allione, quienes apuntan al debut del miércoles en Copa Libertadores.

Bauza se fue enojado de Central y antes de volar a Ecuador para reencontrarse con su familia lo hizo saber. "Los dirigentes se equivocaron y tomaron una decisión apresurada. No pensaba que iba a pasar esto, me parece que no era el momento. El equipo no jugaba quizás muy bien pero daba muestras de mejoría", consideró Bauza en declaraciones ayer a Radio Dos. "Con los dirigentes no nos peleanos. Les di la mano, me levanté y me fui", reconoció sobre la reunión del pasado sábado en Arroyo Seco donde recibió la comunicación de su despido. "Los dirigentes se manejan con resultados y el Loncho (Ferrari) no tiene experiencia para torcer una situación tan difícil como le tocó. Esperá que pase el partido de Belgrano. ¿Lo van a sostener si no se da el resultado?", cuestionó Bauza. "Estos dirigentes nunca supieron que hice 108 goles como jugador del club ni que fui el máximo goleador ante Newell's. Para mí no entienden de fútbol, la mayoría no sabe de futbol", lamentó Bauza.

Las palabras del Patón dejan más frágil a Ferrari para el juego de mañana, donde solo una victoria traerá serenidad en Arroyito. El entrenador piensa en la aparición del juvenil Nicolás Giménez por el lesionado Matías Caruzzo y la vuelta de Nahuel Molina por Alfonso Parot, de baja por dolores en la cintura. El once para recibir a Belgrano mañana sería con Ledesma; Bettini, Giménez, Barbieri, Molina; Camacho, Rinaudo, Ortigoza, Gil, Aguirre; Zampedri.