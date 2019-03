"El equipo sin Maxi (Rodríguez) pierde mucho por todo lo que representa", asumió Héctor Bidoglio. Aunque más allá de la ausencia por lesión del mejor jugador de Newell's para visitar a River, la Lepra llega en su mejor momento. "El equipo está encontrando un funcionamiento y genera situaciones de gol", confió el entrenador. Víctor Figueroa y Joaquín Torres son las opciones para reemplazar a la Fiera. En defensa vuelve Fabricio Fontanini.

"River es un equipo poderoso, nosotros trataremos de hacer lo nuestro y seguramente saldrá un muy lindo partido", consideró Bidoglio.

El técnico rojinegro encontró el impulso necesario en la victoria del lunes con San Martín de San Juan y llega mañana con ilusiones al Monumental. Aunque el mayor problema es la ausencia por lesión de Maxi: "Sin Maxi perdemos mucho porque más allá de su calidad como jugador, contagia en el vestuario a los más chicos. Representa mucho para nosotros".

River no tendrá mañana a Juan Fernando Quintero, sin dudas el mejor jugador de la Superliga: "No lo podría comparar con la ausencia de Quintero en River porque no sé cuánto potencia él a su equipo. River es un equipo que tiene muy buenas individualidades, que trata muy bien la pelota", aceptó el entrenador de Newell's.

No juega la Fiera pero no se sabe aún quién lo reemplaza. Figueroa, por experiencia, le saca ventaja al chico Torres. La duda se despeja en Buenos Aires.

Lo que le preocupa al técnico es la situación de Callegari y Fontanini, ausentes ambos con los sanjuaninos por problemas físicos. "Callegari está muy sobre la hora con su rehabilitación así que lo vamos a cuidar. Fontanini se recuperó bastante bien y que es muy probable que lo tengamos", adelantó Bidoglio. "El punto a mejorar en el equipo es el juego defensivo, pero lo bueno y que me deja tranquilo es la cantidad de situaciones de gol que generamos. Cuando uno busca y arriesga pasan esas cosas. Por eso me alegra el nivel que está teniendo Alan (Aguerre) porque nos da mucha confianza. Lo que me preocupa más es que sepamos marcar cuando tenemos la pelota, que no nos sorprendan en contraataque", admitió el conductor táctico leproso, para luego concluir: "Sabemos que el rival tiene virtudes, pero si logramos tener la pelota en campo rival River se va a sentir incómodo. Y este tipo de partidos son clave para potenciar lo que tenemos".

La formación para visitar mañana a River sería con Aguerre; Nadalín, Paredes, Fontanini, Bíttolo; Figueroa, Cacciabue, Rivero, Insaurralde; Formica; Alexis Rodríguez.