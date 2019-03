Desde Santa Fe

La jura de la diputada de la UCR, Susana Bertone, en reemplazo de su ex compañera fallecida Claudia Moyano se festejó ayer en la Legislatura como otro hito en la lucha por la igualdad real. "Es un triunfo de todas las integrantes del movimiento de mujeres", dijo la diputada del Frente Progresista, Alicia Gutiérrez, quien le dio la bienvenida a su colega, ubicó el reemplazo por género en el contexto de los "años de luchas" del colectivo y resaltó que la Cámara de Diputados marca el rumbo. "Votamos dos veces la ley de Paridad" y "hoy todavía no tenemos la ley" por el cajoneo del Senado, "pero a pesar de eso, todas las listas de todos los partidos y frentes políticos que se presentaron" para las primarias del 28 de abril "respetan la paridad. Es un hecho político inédito, no hay ley, pero sí paridad". "Esto no es casual, es el mérito del movimiento de mujeres", celebró.

En el arranque de la sesión, Bertone juró por "Dios, la Patria, los Santos Evangelios y las mujeres santafesinas". Antes había dicho que comenzaba "una nueva etapa" en su militancia. Es la primera mujer que vive en la localidad de María Juana que ocupa una banca en la Legislatura.

Por esas cosas de la política, también un 28 de febrero, pero de 2013, hace seis años, el diputado José María Tessa asumía en lugar de su ex compañera María Eugenia Bielsa. Fue el último reemplazo por lista, porque seis meses después, la Cámara cambió el criterio en defensa de la ley de cupo femenino y decidió el reemplazo por género. El 15 de agosto de 2013, la diputada del PJ Mariana Robustelli (Movimiento Evita) sucedió a la fallecida Silvia De Césaris. En el Poder Judicial, los tribunales de todas las instancias le dieron la razón a Robustelli. Y ayer, la Cámara convalidó la decisión en el reemplazo de Bertone por Moyano.

"Las mujeres de todos los partidos políticos teníamos claro que a la compañera Claudia Moyano la debía reemplazar otra mujer. Y luego esto se convirtió en una decisión unánime de todos los diputados y diputadas de este recinto. Por eso, Susana Bertone está hoy sentada entre nosotros", dijo Gutiérrez. Esa unanimidad que resaltó la legisladora marca también el trayecto porque en 2013 Robustelli ocupó la banca tras una votación dividida: sobre 50 diputados, 19 votaron a favor, cinco en contra, nueve se abstuvieron y 16 no asistieron al debate.

"Esto no es casual. Es un mérito del movimiento de mujeres", señaló Gutiérrez. Y asoció las luchas del colectivo de antes y a las de ahora en defensa de los derechos de las mujeres, y en esa línea, mencionó la ley de cupo y la de derechos sexuales y reproductivos. "Entonces, las mujeres que estamos hoy en la Cámara, las que estuvieron antes y las que estarán en el futuro, no somos dueñas" de esa lucha. "Es un merito del movimiento de mujeres que hará paro del 8M, como sucedió en los últimos años, y no sólo por la paridad, sino por la igualdad de oportunidades y derechos en todos los sectores de la sociedad. Porque lo deseable es que esto se traslade a todos los sectores", insistió.

Gutiérrez celebró que el gobierno de Santa Fe "respeta los derechos sexuales y reproductivos y el protocolo de atención para los abortos no punibles". Es "un privilegio vivir en esta provincia", más "cuando vemos lo que sucedió en Jujuy y ahora en Tucumán, donde no se respetó la ley y el estado de derecho en casos de niñas violadas. "Que suerte vivir en una provincia donde se respetan los derechos humanos de las mujeres". Y alentó a las "futuras generaciones a seguir la lucha. Nosotras acompañaremos desde una banca, desde el llano o en el lugar que estemos la lucha por la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres", concluyó.