Mientras sigue saliendo a la luz el entramado de operaciones judiciales, mediáticas y políticas que involucran a figuras afines al Gobierno de Cambiemos, un grupo de personas se congregó frente al Consejo de la Magistratura para defender la continuidad del fiscal Carlos Stornelli en la causa de la fotocopias de los cuadernos, reclamar por la destitución del juez Luis Rodríguez y expresar su odio al kirchnerismo. Bajo la pomposa consigna “sin Justicia no hay República”, los manifestantes exigieron que se profundice la auditoría sobre los jueces de los tribunales de Comodoro Py. El abogado Daniel Sabsay, uno de los principales oradores, denunció que el Consejo “se transformó en un organismo poblado de políticos” y consideró que “sería una gran pérdida que (el fiscal Carlos) Stornelli no esté más” a cargo de la investigación en la causa de las fotocopias. Los asistentes vitorearon su discurso, mientras sostenían carteles en los que se leía “Basta de jueces coimeros”, “Devuelvan lo robado” y “Chau fuero$ (sic). K chorros”.

Figuras afines a Cambiemos como el ex integrante del Consejo de la Magistratura Alejandro Fargosi o el titular del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Lipera, encabezaron la movilización de ayer en la que presionaron para que el Consejo de la Magistratura avance contra los jueces que no coinciden con los intereses del oficialismo. “Sería imposible tanta impunidad sin un sistema que permita que jueces y fiscales funcionen a favor de ese sistema”, señaló Lipera, hombre cercano al PRO e integrante de la agrupación de derecha “Será Justicia”. Sin hacer mención a la trama que involucra a Stornelli, Lipera sostuvo que “Comodoro Py huele a podrido”. El abogado explicó que la concentración frente al Consejo, se produjo porque el organismo “tiene las herramientas” para controlar el funcionamiento de la Justicia. “No es eficaz el sistema en la Argentina”, dijo, y ejemplificó con la “actitud del juez Luis Rodríguez, a quien le fueron avisando que la viuda de Daniel Muñoz (el secretario privado del ex presidente Néstor Kirchner) tenía bienes en Estados Unidos, y no los inmovilizó”. Además, Lipera defendió el trabajo de la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, y pidió “juicio político” para el magistrado.