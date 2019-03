El presidente de la bancada de diputados del FpV-PJ, Agustín Rossi, vaticinó que el discurso de Mauricio Macri de hoy ante la Asamblea Legislativa “seguro que será el último” como presidente de la Nación y, por eso, le recomendó “no desaproveche esa oportunidad” y “le hable a los argentinos de las cosas que les preocupan, en vez de dar excusas” sobre lo que no se hizo en estos cuatro años.

Minutos antes de entrar al Congreso, donde el mandatario dará inicio al 137º período de sesiones ordinarias, Rossi ironizó que algunas de las medidas que el mandatario debiera anunciar serían “que no va haber aumentos de tarifas durante todo este año”, o que haya “un aumento extraordinario de jubilaciones o uno generalizado de salarios”.

Sin embargo, como ello no ocurrirá, sostuvo que el Presidente por lo menos debiera “explicarle a los argentinos cómo va a hacer para bajar la inflación, por qué este endeudamiento fenomenal y porqué tantos se están quedando sin trabajo”.

“Si no habla de estas cosas que le preocupan a los argentinos, habrá perdido una nueva oportunidad. Porque lo que está seguro es que este es el último mensaje del Presidente ante la Asamblea Legislativa, ya que la mayoría de los argentinos no quiere que el Presidente siga” en su cargo, sostuvo.

En el mismo sentido, insistió: “Le pido que no desaproveche esta oportunidad, que es la última, para hablarle a los argentinos de la cosas que le preocupan y no dé una cantidad de excusas que no tienen nada que ver con la vida cotidiana”.