"En un año que van a escuchar muchos discursos, muchas posiciones, voy a hablar de hechos, sin versos, porque la realidad no se cambia con relatos", sostuvo la gobernadora María Eugenia Vidal en la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense que aprovechó como tribuna para abrir la campaña electoral sin hablar directamente de su candidatura a la reelección. Apelando a sus emociones y calificando a su gestión como un "legado" contra "una forma de gobernar que duró una década", la mandataria habló de obras de infraestructura, seguridad y modernización del Estado e introdujo en su discurso la disputa con los gremios docentes, cuando pidió disculpas a los maestros por "el conflicto con los gremios que todavía no resolvimos".

Interpelada por el video propagandístico en el que se mostró con una militante del PRO que había aparecido en otros spots de Cambiemos, Vidal calificó dedicó un fragmento de su discurso a quienes calificó como "cómplices de métodos de escrache" y prometió seguir tocando timbres y "gobernando para los que menos tienen y los que más se esfuerzan: la clase media". "Sabemos que son los que más han puesto, sabemos que son a los que más les cuesta", les dedicó a las familias de clase media afectadas por la larga recesión que provocó la crisis económica.

Con la presencia de los intendentes de Cambiemos y del presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, como representante de la fuerza a nivel nacional, Vidal destacó que "más allá de los logros y los pendientes" se registró un "cambio de valores" en la provincia al señalar las leyes votadas para la eliminación de jubilaciones de privilegio, formalización de las declaraciones juradas, paridad de género y fin de las reelecciones indefinidas para que "no haya más barones con 'b' en la provincia". Ese tono de "legado" y "cambio" fue una constante en el discurso de Vidal, quien también destacó los juicios abiertos contra jefes de la policía por corrupción, la detención de narcotraficantes y de barrabravas, "a pesar de las amenazas y el miedo".

La gobernadora apeló a sus emociones —"la provincia me afecta"— para continuar alimentando la figura de la primera mandataria mujer que enfrenta a barones, mafias, policías y "jueces corruptos". En ese punto, Vidal destacó los "14 jueces corruptos que dejaron su cargo", entre ellos, Luis Arias. En un tono en el que interpeló más a los ciudadanos que a los legisladores —a los que solo les solicitó para 2019 el tratamiento de las leyes de extinción de dominio y de alquileres y el tratamiento de un protocolo contra la violencia de género en los tres poderes—, la gobernadora les prometió a los bonaerenses que defenderá "la provincia sin construir una carrera política" y que no es gobernadora "para usarlo como trampolín de votos" a una carrera presidencial.

"Mi mandato termina el 10 de diciembre y los bonaerenses elegirán quién sigue" y "el legado que vamos a dejar al próximo gobernador", fueron frases que utilizó Vidal para dejar abierto cuál será su rol en la próxima cita electoral, aunque se encargó de destacar el respaldo del gobierno nacional en la gestión y aprovechó para disparar contra la relación tironeada entre la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex gobernador Daniel Scioli: "Lo normal, lo que se espera es el compromiso del presidente con la provincia". En ese momento, destacó el acuerdo con el gobierno nacional que le permitió recuperar el Fondo del Conurbano, sobre el que aseguró continuará reclamando su actualización.

La mandataria bonaerense utilizó en su discurso lo que se leyó en los últimos días en los medios oficialistas sobre sus recorridas por los 135 municipios bonaerenses y reiteró el saneamiento de la cuentas provinciales, las obras y las visitas que no llegaban hace décadas a algunos municipios. Respecto de los recorridos barriales, Vidal no pudo escapar a las críticas que le llovieron la semana pasada cuando se descubrió que uno de los videos difundidos de su visita a una villa estaba grabado junto a una militante del PRO que ya había aparecido en otros spots de funcionarios de Cambiemos.

"Algunos dijeron que los encuentros estaban armados y que los encuentros eran con militantes. No se confundan: hacer política de verdad es juntarse con gente de verdad y escucharla de verdad", reiteró la gobernadora para despegarse de la verdad revelada de que quien la recibió en aquel comedor de Escobar fue la militante PRO Patricia Erazo. De todas formas, Vidal calificó de "cómplices de métodos de escrache" a quienes le apuntaron y prometió "seguir yendo a la casa de la gente, seguir tocando el timbre".

"A los vecinos les importa que lleguemos con respuestas concretas y no que le hagamos creer que la pobreza tiene dueño", buscó valorar sus visitas a los barrios y prometió gobernar "para los que menos tienen", a pesar del respaldo a las políticas de ajuste aplicadas desde Cambiemos en la Casa Rosada.

En ese momento, Vidal también marcó una diferencia dirigida a otro sector de su electorado: "Tan importante como ellos son las familias de clase media. Nos importa seguir construyendo un Estado que apoya a todos los que se rompen el alma para estar mejor, que se levantan temprano y se acuestan tarde. No desconocemos su realidad, sabemos que son los que más han puesto, sabemos que son a los que más les cuesta".

La educación fue otro de los puntos que repasó la mandataria en su discurso. Sin referirse a la trágica muerte de la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez en la escuela 49 de Moreno, la gobernadora destacó que "durante años no se invirtió en infraestructura" y calificó de "transformación histórica" su gestión en educación y en infraestructura para el sistema de salud. "Claro que falta para los 12 mil edificios escolares en condiciones, pero no fuimos nosotros los que dejamos que se cayeran a pedazos", se excusó y aseguró que "la escuela pública tiene que ser un puente de realización y ascenso social", reparando aquella declaración en la que sostuvo que los pobres no llegan a las universidades.

En ese tramo del discurso, la mandataria pidió "perdón" a los maestros bonaerenses y excluyó a los sindicatos: "En el último tiempo ustedes se vieron perjudicados por un conflicto con los gremios que todavía no resolvimos, quiero pedirles perdón si creyeron que nos equivocamos". Acto seguido volvió a resaltar las políticas de premios al presentismo y capacitación que fueron punta de lanza en las negociaciones salariales.

El último tramo del discurso estuvo dedicado a la "seguridad". Con el ministro de Seguridad y candidato a diputado como cabeza de lista, Cristian Ritondo, en primera fila, Vidal repasó el juicio a los jefes policiales denunciados por corrupción, el registro público de policías exonerados, la aplicación de celular para realizar denuncias, la capacitación de los oficiales con el FBI y la DEA. "La seguridad es una prioridad, no importa cuántas peleas haya que dar, cuántas mafias haya que enfrentar, cuánto tiempo lleve cambiar el sistema que funcionaba en la provincia. Yo no soy parte", volvió a la épica de su figura.

La gobernadora también señaló que su gobierno se "ocupó de lo que pasa en las cárceles", al mencionar una serie de medidas tomadas en el sistema penitenciario, y valoró la responsabilidad del Estado con los presos y su posterior reinserción, pero sin mencionar el estado crítico de las comisarías bonaerenses, donde durante su gestión se dieron las dos masacres más graves de la historia: siete muertos en la Comisaría 1 de Pergamino en marzo de 2017; y diez víctimas mortales el pasado 15 de noviembre en la Comisaría 3 de Trasrradio, que se encontraba con repetidas órdenes de clausura.

"Esta transformación llegó para quedarse", "la provincia está lejos, pero el cambio empezó", comenzó a concluir su discurso la gobernadora que calificó a su gobierno como "lo realmente distinto", a pesar de reconocer que atraviesa "una verdad que duele". "Esta es nuestra oportunidad, esta es mi parte, mi manera de dar pelea", cerró Vidal con proyección al año electoral.