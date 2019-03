Todas las bancadas de la oposición criticaron duramente el discurso presidencial sin reparos. Lo tildaron de “irascible”, “violento”, “de campaña”, “mentiroso”, “hipócrita”, “perverso”. Pero fundamentalmente “ficticio”, “disociado” y “escondedor” de la realidad que vive el país cruzado por la crisis económica y social. Las opiniones recogidas por PáginaI12 en el salón de los Pasos Perdidos tras el discurso con que Mauricio Macri abrió las sesiones ordinarias del Congreso en el último año de su mandato.

Felipe Solá, jefe del bloque de diputados de Red por Argentina: “La única salida que tiene un presidente que le va tan mal como Macri es primero armar un show con los propios y llenar las gradas de gritones. Lo mismo que una bancada que tiene vergüenza, donde la única forma de taparla es pararse, gritar, gritar más fuerte. Borges decía ‘los que gritan tienen miedo’. Tienen miedo del desastre que ha hecho. Macri viene acá a generar ese clima. Lo que dijo es mentira y sobre todo obvió la pérdida de salario, de laburo, Peugeot suspendió mil trabajadores ayer. Se dio el gusto de hablar de la pobreza. Eso es un discurso provocador a este ese punto de alguien que no tiene mucho o nada para mostrar y tiene que esconder el desastre. Par mi esa provocación tiene un solo nombre: despedida.”

Victoria Donda, diputada de Somos: “Me pareció un discurso hipócrita, propio de aquel que tiene que mentir para ocultar la realidad y su fracaso estrepitoso.”

Agustín Rossi, jefe de la bancada de Diputados del FpV-PJ: “Pareció un presidente enojado, irascible, un discurso violento, peleándose con los dirigentes opositores, buscando frases efectistas en modo campaña. Fue el acto de lanzamiento de reelección del Presidente con el manual de (Jaime) Durán Barba. Me pareció un triste papel. El Presidente no habló de economía, de inflación, de recesión ni de como regenerar nuevos puestos de trabajo. No dijo nada sobre los que creían los argentinos que debían escuchar: no habló de la posibilidad de congelar tarifas.”

Miguel Angel Pichetto, jefe del interbloque de senadores de Argentina Federal: “A Macri le faltó la definición más importante que está esperando el país, que es sobre la situación económica. No dijo cuándo se termina este proceso de ajuste fenomenal a fuerza de aumentos constantes de tarifas que tanto está golpeando a la clase media, a todos los trabajadores y también a las empresas que no pueden crecer y generar trabajo."

Graciela Camaño, jefa del bloque de diputados del massista Frente Renovador: “El Presidente vino a la Asamblea Legislativa como siempre, plagado de mentiras y con un nivel de impotencia muy grande. No dijo mucho de lo que viene, dijo mucho de lo que él cree que es el país, que lamentablemente no es la realidad. Todo es un relato, ya lo vimos los dos años anteriores. Este año con la característica de un discurso de barricada, con barras de ellos que antes no lo hacían, por lo cual vinieron a hacer un acting. Se tiene que hacer cargo del desastre que hicieron en el país y de eso no habló. Creo que el cargo le quedó grande hoy al Presidente. Espero que sí, que sea el último discurso como Presidente.”

Marcelo Fuentes, presidente del bloque de senadores del FpV-PJ: “El año pasado fue famosa la foto del Presidente saludando a las palomas en la plaza, donde no había nadie. Esta vez, no había ni palomas, fue la síntesis del discurso del Presidente. Un brutal operativo policial y de las fuerzas de seguridad a los efectos que la gente no se manifieste. Ha sido un acto de campaña: hablar de promoción de pymes cuando están cerrando todos los días decenas, vivimos en países diferentes. Este hombre vive en un grado de confusión infantil o realmente hay una malicia y rayano en lo perverso de venir a la refregarle a la gente como virtudes las barbaridades que esta política económica lleva adelante.”

Nicolás del Caño, diputado del FIT: “El discurso de Macri ni él se lo cree. Totalmente ficticio, hablando de otros país al real. Escuchar que va a bajar la inflación, que está creando empleo, es completamente distinta a la realidad que vive la mayoría del pueblo. Creo que la bronca que sentimos nosotros, la deben sentir millones, que si escucharon este discurso y la forma descarada de la hipocresía del Gobierno, da mucha bronca. Por eso plantamos que sin romper el pacto de coloniaje con el FMI no hay ninguna perspectiva favorable para el pueblo trabajador.”

Romina Del Plá, diputada del FIT: “Hemos escuchado el lanzamiento de la reelección de Macri, el presidente fracasado que ha llevado al país a un nivel de endeudamiento, de quiebre y sometimiento ya inigualable. Este discurso estuvo teñido del disimulo de la realidad que atraviesa el país. La agenda de los trabajadores está en las antípodas de lo que el Presidente ha planteado acá, donde en el centro de la escena está el rechazo a los despidos, a las reformas laboral y previsional, a los recursos preventivos de crisis truchos.”

Anabel Fernández Sagasti, senadora FpV-PJ: “Fue un discurso colmado de cinismo y agresión a la oposición y de gritos. Nada que festejar y ni una sola medida que ayude a paliar la grave situación que tenemos. El gobierno que viene va a tener que desactivar una bomba de tiempo, ya no pesada herencia, que tiene que ver con mayor inflación, mas desocupación, pobreza y recesión y con una deuda pública casi impagable para los argentinos. Y aún peor en las provincias que están endeudadas en dólares.”