"Hace cuatro años que, año a año, me propongo estrenar obras. Me gusta mucho escribir y me pongo fechas de estreno, porque, si no, se alargan los tiempos. Encontré una mecánica de trabajo que, hasta ahora, está funcionando", dice Mariana Valci. La referencia es precisa, porque desde el estreno de Call Center: Mujeres fuera de servicio en 2014, la dramaturga y directora alcanza con su nueva propuesta la notable cantidad de nueve obras. Y atención: lo hace con una trilogía. Mejor todavía: con el crimen como nudo conductor.

Ayer fue el turno de Bea (todos los viernes de marzo a las 21.30 en Teatro de la Manzana, San Juan 1950); hoy estrena Congénita (todos los sábados del mes a las 21.30, en la misma sala); y durante los sábados de abril, a las 21.30 y en el mismo teatro, la triada se completará con La parte rencorosa. Y vale recordar que cada obra implica un elenco diferente (ver recuadro), con sus correspondientes ensayos y puesta en escena.

"Cuando me propuse hacer una trilogía sobre el crimen, la primera idea fue la de trabajar cada obra como si fuesen un principio, nudo y desenlace. Las escribí hasta la mitad. Pero cuando se las presenté a los actores y empezamos a trabajar, se me fueron disparando distintas ideas. Yo trabajo mucho desde mis impulsos, desde la acción. Al trabajar con los actores surgieron un montón de ideas que fueron alejándose de la estructura inicial. Lo que quedó es el universo dramático, temático y estético. Pero cada obra es independiente: Bea es un policial; Congénita es más una tragedia, un drama; y La parte rencorosa apunta más al misterio psicológico", apunta Valci a Rosario/12.

-¡Estás enfrentando un estreno triple!

-Hasta las 12 de la noche nos la pasamos saliendo de un ensayo y entrando a otro. Así todos los días. Si bien las obras son bien distintas, y no vas a ver un mismo personaje en una y otra obra, no deja de haber una correlación entre las tres. Por eso las estrenamos juntas, porque para nosotros sigue siendo un trabajo de unión, a partir de las distintas cuestiones que fui trabajando.

-¿Por qué elegiste el crimen?

-Durante muchos años trabajé con propuestas bien críticas pero siempre atravesadas por el humor. Así que el año pasado me dieron ganas de abrirme a otro camino, de probar un drama, una tragedia. Intento desafiarme, no ir a lo seguro. Ya escribí nueve obras, y te das cuenta de cuándo lo que hacés comienza a utilizar un mismo hilo de recursos. Es un riesgo, porque ahora uno no sabe qué va a pasar. Son las obras más fuertes que trabajé, en donde quise ir más a lo ficcional. Desde ya, la ideología está, como en toda obra de arte. De hecho, siempre trabajé la cuestión de género, pero ahora lo hice menos desde lo literal. Y sin apelar al humor.

-El crimen, también, es un resorte que te permite pensar la sociedad.

-Mi mirada siempre es desde la clase media. En Congénita se trabaja la niñez, la crianza; en Bea, hay una personalidad que a lo mejor se descubre con un toque de maldad al relacionarse con otras personas, en cierto contexto; y La parte rencorosa trata sobre una personalidad inocente, y los golpes que le da la vida por una traición en su relación con sus seres queridos. Es decir, trabajo mucho el contexto social e íntimo, pero sin ser panfletario o literal, sino ficcionalizando. Son las acciones las que determinan las personalidades, las que te llevan a un desencadenamiento cada vez peor. Una persona puede ser tal vez el villano o el corrupto, pero también se ve todo lo que pasa a su alrededor, lo que le pasó antes. Son los hechos que te suceden y tus acciones lo que te definen.

-¿Cómo es la puesta en escena en cada obra?

-Bea es minimalista, con un escenario mínimo rodeado de espectadores, casi circular, para generar casi un agobio, con los espectadores encima de la escena. Congénita es con el escenario "a la italiana", con los espectadores por un lado y el escenario por el otro. Y La parte rencorosa tiene un escenario bifrontal, tipo pasarela, de un lado y del otro están las butacas. A nivel estético, lo veo como si fuera una pintura, busco que cada imagen esté comunicando algo. En Bea trabajé vestuarios más cotidianos, austeros; en Congénita vestuarios rococó, como para hacer una oposición entre lo que está pasando y la imagen que se genera en la obra; y en La parte rencorosa trabajé lo geométrico desde la escenografía y los vestuarios.

-Y vale no ocultar el placer de meterse, vía el drama, en el crimen.

-Es el placer del teatro. El actor puede estar matando, muriendo, haciendo sufrir, junto al placer de estar en escena, en el aquí y ahora de la función. El actor puede estar nervioso, pero hay un placer interno. Eso es el teatro. Ese momento en que te están observando, interviniendo los espectadores, y vos frente a ellos o entre ellos. Lo que se produce te genera un placer, aun cuando a lo mejor se está comunicando algo terrible. Es el doble juego que tienen los actores. Y cuando sale bien, te da felicidad.