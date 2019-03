"Es algo nuevo en Rosario, y siempre tuve ganas de hacerlo. Está bueno pensar en un ciclo, durante un mes, porque uno se puede explayar mejor, tenés más tiempo para hacer varias cosas", señala Joel Tortul. La propuesta es bien atractiva, con el pianista y su cuarteto junto a invitados semanales diferentes. De esta manera, los miércoles de marzo a las 21, Joel Tortul Cuarteto tendrá sede musical en Complejo Cultural Atlas (Mitre 645) junto a las presencias de Noelia Moncada (06/03), Marcelo Dellamea (13/03), Nadia Larcher (20/03), y Orquesta Utópica (27/03).

"El momento de pensar a quiénes invitar fue un problema, porque uno tiene ganas de tocar con un montón de músicos. Pensé en gente muy copada, con quienes nunca haya tocado. Por otro lado, siempre que hemos estado en el Atlas nos ha ido muy bien. Pero este es un proyecto nuevo. Va a estar bueno tocar durante un mes. Es una sensación muy linda, porque las cuatro actuaciones terminarán siendo como una sola. En un único espectáculo uno puede pensar en varias pinceladas, pero un ciclo te permite tener más tiempo con cada invitado, para que la gente pueda disfrutar mejor. Es como si fuera un gran concierto de cinco o seis horas, lo pienso así (risas)", agrega Tortul a Rosario/12.

-¿De qué manera te incentiva cada uno de los invitados?

-Noelia Moncada es una gran exponente del tango, una mujer que está ocupando un lugar muy importante en los escenarios y en la interpretación, ya es una referente. De ella me gusta que siempre quiere hacer algo nuevo, innovar en el género, buscar arreglos no tradicionales. Tiene una calidad interpretativa que a mí, como pianista, me exige mucho. Con ella vamos a tocar clásicos y también obras propias, mías, junto a un tema de Leonel Capitano. La gente que vaya a cualquiera de las presentaciones, siempre se va a encontrar con obras propias y actuales, de distintos compositores. Marcelo Dellamea es un gran guitarrista de chamamé, de la música litoraleña y de la música en general. Hace dos o tres años que estoy tocando chamamé y con él somos un poco compañeros de la música instrumental, si bien Marcelo es un gran cantante también. Quería invitar un instrumentista porque en los festivales y dentro del folklore la música instrumental no tiene el mismo espacio que la música cantada, y lo merece. Con Nadia Larcher vamos a hacer algunas obras del Chacho Müller, junto a clásicos del folklore y algunas canciones mías. Lo que me gusta de ella es su manera de ver el folklore, su repertorio exquisito, su manera nueva de cantar y su estilo. Con respecto a la Orquesta Utópica, cuando fui invitado por la Orquesta Provincial de Córdoba, a la que dirigí, nunca había tocado tango con una orquesta típica, y me encanta. Como Martín Tessa (guitarra) y Mariano Sayago (bajo) son parte de mi cuarteto (junto a Mauricio Palavecino, batería y percusión) y de la Utópica, hablamos y lo organizamos. Creo que la Utópica es única, en el sentido de que toca todas obras propias de compositores locales, con una energía nueva, y eso me parece algo muy importante. Además, son todos temas bailables.

-Creo que también son distintas maneras de pensar tu música.

-Todo forma parte de uno. Pero al momento de elegir estos invitados, es como que pienso todo en un solo folklore. Con el tiempo, las discográficas y la comercialización de la música empezaron a discriminar el chamamé del folklore, del tango, de la música pampeana. Y si bien la música es regional, y el chamamé viene del litoral, la zamba puede venir del norte y la chacarera de Santiago, son también músicas que se relacionan. Yo nací aquí, en una región que tal vez no tenga un ritmo bien definido como otras regiones, pero es una región -no sé si única en este sentido- en donde hay música de todos lados. Yo nací escuchando tango, chamamé, folklore rural, todo es como una sola música. No quiero discriminar en tango o milonga, sino que es una sola música la que nos identifica. Y creo que eso sucede gracias a nuestra región. Es eso lo que quisimos hacer, no sólo desde el repertorio, sino también con la calidad de los invitados.

-Y eligiendo un día a mitad de semana, ¿por qué?

-Pensé en el miércoles porque es un día donde hay pocas ofertas en espectáculos, y eso lo pone a uno más tranquilo. Durante el fin de semana hay mucho. La mitad de semana tiene un gustito especial.