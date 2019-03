El diputado nacional por el FpV-PJ Daniel Scioli sostuvo para este año “el eje en esta elección está muy claro, es ajuste o desarrollo” y consideró que el otro mensaje que debe recibir la población es que "hay otro camino" que contrasta con "con la insistencia del Gobierno que dice que 'este es el único camino'". Pero para eso, el diputado y ex candidato presidencial indicó que es preciso "articular una amplia coalición que tenga un acuerdo nacional económico y social para salir de la emergencia".

Scioli recordó que ese otro camino ya existió y es el que protagonizó cuando fue el candidato presidencial en 2015. "En ese año hubo elecciones: Cambiemos ganó y la Argentina perdió", aseguró. En cuanto a la posibilidad de que vuelva a ser candidato dijo que "no es una cuestión de una aspiración de un dirigente. La gente nos dice únanse”, esquivó.

Ahora y con respecto a la necesidad de concretar la unidad del movimiento nacional dijo que es preciso "elaborar un programa de gobierno y luego la construcción política de cómo se llevará adelante eso con una opción que dé tranquilidad interna y externa. Al mundo hay que decirle ‘ayúdennos a crecer para que podamos pagar’”.

Con respecto al último discurso de inauguración de sesiones del Congreso Nacional que brindó el presidente Mauricio Macri, el diputado del FpV-PJ dijo que no se ofreció una salida a la debacle productiva que atraviesa el país y consideró que, por ello, uno de los temas que deberá asumir el próximo gobierno será “cambiar las condiciones” del acuerdo con el Fondo Monetario. “Pero no se trata de renegociar los plazos sino las políticas que quieren imponernos. Tienen que entender que nos tienen que ayudar a crecer”, remarcó.

“Por más que uno refinancie la deuda a los años que fueren, el acuerdo es inviable si no crecemos”, remarcó el ex legislador nacional y cuestionó duramente al primer mandatario exponer frente a la Asamblea Legislativa “un discurso deslucido, errático y que no generó expectativas” para mejorar la economía.

“La única verdad es la realidad, que hoy es la calle y que contrasta con el mensaje presidencial”, criticó el dirigente justicialista durante una entrevista en el programa Toma y Daca por AM 750 y enumeró cada uno de los temas ausentes en el mensaje del jefe de Estado. “Esperaba de una vez por todas el anuncio de la eliminación del impuesto a las ganancias para los trabajadores”, sugirió e indicó que “mucho se habló también de las pymes” pero no se hicieron “anuncios de reducción de impuestos, baja la tasa de interés o incentivos a la producción”.

Para el diputado, “lo de ayer fue preocupante, no para una bancada sino para la gente que le sigue llegando las boletas de la luz, el agua y el gas” que, por tras los tarifazos, “les desordenó la vida.

De la misma manera puso en tela de juicio el tono “provocador” que utilizó el mandatario, quien en varios tramos leyó su mensaje a los gritos, y recomendó que la oposición no debiera responder en la misma tónica. “Tiene que haber tranquilidad, humildad, autocrítica y, fundamentalmente, una propuesta que genere confianza en la gente”.

En este marco, “las peleas entre los políticos y los tonos de estas características no le solucionan los problemas”, dijo y añadió que, “por eso, mi aporte es la reflexión, moderación, voluntad de unirnos”.