La diputada provincial Claudia Giaccone lidera la lista de precandidatos a diputados provinciales "Unidos por Santa Fe" dentro del Frente Juntos. "Mostramos que más allá que no exista una ley, podemos integrar una nómina que cumple con la paridad de género desde el primer titular al último suplente. No sólo la encabezo yo, una mujer del interior santafesino que lucha y trabaja todo el tiempo, sino que demostramos además que un liderazgo femenino es difícil pero no imposible. Sumamos así gran cantidad de mujeres, que son valiosas y que estaban esperando esta convocatoria", expresó Giaccone.

"Unidos por Santa Fe" lleva en primer lugar a Giaccone, secundada por Franco De Cristófano (secretario de Cultura, Deportes y Educación de la Municipalidad de Arroyo Seco y presidente del SAMCo de esa ciudad); siendo tercera en la nómina Alejandrina Maletti (de la ciudad de Esperanza, profesora para personas sordas e hipoacúsicas, vicedirectora de la Escuela n° 2079 de Rafaela y directora del Liceo José Pedroni, de Esperanza). El cuarto lugar es ocupado por Oscar Yodice (de la ciudad de Santa Fe y actual secretario de bloque legislativo), para continuar hasta el décimo lugar: María Verónica Sala (de Avellaneda), Julián Dorthe (Labordeboy), Ileana Albornoz (Coronda), Leonardo Carrozza (María Susana), Ana Paula Toselli (María Juana) y Emiliano Francia (Totoras).

"Encabezo una lista plural y diversa, con todos los puntos geográficos de la provincia representados. No son personas que llamamos el último día, es gente que quiero y conozco, con quienes vengo compartiendo actividades y que hoy tienen la oportunidad de formar parte de un proyecto provincial; al cual quizás nunca hubiesen podido llegar, porque a veces el armado de las listas depende de una mesa muy chica, de estructuras que deciden los nombres que van, y no consideran a aquellos que laburan todo el día en cada una de las localidades de Santa Fe", dijo la diputada.

"Le damos además muchísima participación a los jóvenes. Hay dirigentes y referentes valiosos desperdigados por todo el territorio provincial, en comunas pequeñas, en bibliotecas, en clubes, en instituciones diversas, que quieren participar", detalló.

"Si uno tiene los mismos valores la política sirve para que trabajemos codo a codo. Y la verdad es que con los que caminamos todos los días, aún con matices diferentes, da gusto trabajar. Creo que la sociedad nos está pidiendo eso", agregó.

"Somos una lista con paridad, diversidad, renovación. Con oídos muy atentos, para ver en qué mundo viven hoy nuestros jóvenes, preocupados por la cuestiones de género, conociendo qué sucede en el ámbito laboral, educativo, en un marco de incertidumbre, de violencia. Considero que es la dirigencia del futuro. Tenemos nosotros la responsabilidad de formarla, de darles estas oportunidades, de capacitarlos y de comprometernos con ellos. Porque si no, no hay manera de que participen las mujeres, los jóvenes, los referentes sociales y culturales de valía. Demostramos que estamos pensando realmente en el desarrollo con mayúsculas de nuestra Santa Fe, no solo en el corto plazo", concluyó Giaccone.