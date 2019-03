“N o sé qué sucederá porque siempre mi negocio fue el contenido. Y en eso me siento re tranquilo debido a que siempre hará falta”, afirma Santaolalla acerca del rumbo que tomará la industria discográfica en medio de esta época de recambio, independencia e incertidumbre. “Me preocupan cosas como la inteligencia artificial en la música. Ahora creo que Sony va a sacar un disco así. Analizan los hits, los acordes y las secuencias, y lo hacen. Me da miedo esa estandarización. Pero eso, al mismo tiempo, creará el resurgimiento del rock, porque está en un momento de hibernación mundialmente. Está opacado por la música urbana, lo que denota que los jóvenes no se sienten representados por el rock”. A propósito del terreno que ganó el trap latino, el músico y productor nacido en El Palomar, hace 67 años, acude al impacto del idioma para referirse a sus próximos proyectos. “El ADN estadounidense ha sido alterado y ahora tiene un componente latino. La serie número uno de Netflix es Narcos (la banda de sonido es de su autoría y es en español). Ahora voy a hacer una serie para Amazon sobre el Cid Campeador, que me tiene re entusiasmado, y también será en español. Estoy haciendo la quinta temporada de una serie muy divertida, que es en espanglish, llamada Jane The Virgin. Y vengo de Kuwait, de una convención de videojuegos, porque hice la banda de sonido de The Last Us 2”. Amén de la banda de sonido del documental de Eric Clapton, el artista acaba de finalizar la grabación del nuevo disco de Bajofondo, al que define como “psicodelia rioplatense”, y, en conmemoración de los 50 años del disco At Folsom Prison, de Johnny Cash, y a razón de la presencia de los latinos en las cárceles estadounidenses, participó en la filmación de una película de un show del grupo de tex mex Los Tigres del Norte en esa cárcel.