El senador rionegrino Miguel Ángel Pichetto criticó el discurso de Mauricio Macri ayer en la Asamblea Legislativa. Consideró que fue “incompleto” e “insuficiente” en el plano de la economía, al que estimó “el terreno más sensible”, y remarcó que “no hubo planteo de hasta cuándo va a durar el ajuste permanente sobre la clase media y los trabajadores”. En diálogo con la AM750, el referente del Peronismo Federal manifestó que “ayer vimos el acto de lanzamiento de la campaña” y lamentó que no hubiera “centralidad” ni “definiciones sobre un plan industrial basado en el crecimiento para salir de la lógica de tasas de interés del 50 por ciento”. Afirmó que Macri hizo un “catálogo de cosas que no son trascendentes, sino colaterales” y dijo que “faltó la idea de convocar a los argentinos a una gesta”. Agregó que el discurso fue “patético” y “produce pérdida de credibilidad”. Incluso criticó al mandatario porque le copiaron el proyecto sobre el ingreso de inmigrantes con antecedentes y criticó que se aumente la Asignación Universal por Hijo “en vez de darle plata a los jubilados”. Pichetto también fustigó al Presidente por usar “una lógica binaria y elemental de la construcción política” al elegir la confrontación. “El esquema de agresión irracional no le sirve a nadie, y esa es una diferencia que tengo con el Gobierno y con los compañeros de Unidad Ciudadana”. En ese sentido, aseguró que “la sociedad buscará un camino de salida a la estructura que nos condena al fracaso”. Opinó que “la gente no quiere volver al país anterior a 2015, pero tampoco quiere que siga esto”, en el marco de un gobierno que “se inmola el déficit fiscal y el tipo de cambio y no arroja ningún futuro”, sino “desazón y escepticismo”. Añadió que se trata de “una política suicida”.