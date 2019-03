El conductor de un Audi A3, junto con una aseguradora y la concesionaria dueña del auto, deberán indemnizar con 11 millones de pesos a los herederos de dos víctimas fatales de un siniestro vial de 2008. Así lo ordenó el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1, tras el choque en el que fallecieron un taxista y una pasajera que el día del hecho tomó el servicio público con tres de sus hijos menores. Fue en Juan José Paso y Ecuador. Las víctimas fatales salieron despedidas del taxi por la alta velocidad con la que los impactó el vehículo particular. En la causa penal, el conductor fue condenado en 2012 por el delito de homicidio culposo y lesiones a la pena de tres años de cumplimiento condicional.

Las pericias sobre la mecánica del hecho, ocurrido la madrugada del 24 de agosto de 2008, indican que el Audi circulaba por Juan José Paso hacia el oeste a una velocidad de 77 a 80 km por hora, como mínimo, y al arribar a la intersección con Ecuador, que no es semaforizada, embistió con su parte delantera derecha al taxi Renault 19 en su lateral izquierdo trasero. Y agrega que la conducta desplegada por el conductor del Audi, de circular a excesiva velocidad, con total desaprensión, determina de forma clara y convincente que existió culpa de su parte y que fue total en el evento.

En tanto, la causa penal agrega que "no puede dejar de valorarse la conducta asumida por el imputado resultó antirreglamentaria, imprudente, negligente y violatoria de los deberes de cuidado, ya que circulaba a una velocidad excesiva sin respeto a las normas de tránsito lo que le impidió realizar una maniobra de frenado o de esquive que permitiera evitar el accidente, o cuanto menos minimizar el resultado del mismo. La relación existente entre la velocidad y el resultado operado, resulta clara y evidente, ya que expulsó del automóvil a sus ocupantes e hizo volcar al taxi desplazándolo por encima del cantero central".

Si bien la defensa del imputado intentó echar culpas sobre el taxista en la demanda civil que tuvo respuesta en febrero pasado, la resolución de la jueza Mónica Klebcar indica que la inspección ocular dio cuenta de que la calle Juan José Paso tenía "buena visibilidad" y no se pudo probar que el taxista intentara doblar en U.

El imputado relató que su ocupación era "chofer", y en cuanto al hecho dijo: "Estuvimos en mi casa festejando mi cumpleaños hasta las 3.40 con familiares y amigos. En ese momento yo ya tenía el auto -a nombre de la concesionaria Prost S.A.- guardado y un amigo de mi novia me pidió que se lo mostrara y si podíamos ir a dar una vuelta. En todo momento iba circulando por el carril del medio y antes de llegar a la intersección con Ecuador había un taxi detenido en el carril derecho, presumo que podría haber levantado pasajeros ahí, entonces hago guiño para asegurarme que no venía nadie por la calle y aproximadamente entre 25 y 30 metros antes giró en U", aseguró. Sin embargo, el demandado no logró probar la culpa del taxista. Las pericias fueron contundentes en lo que respecta a la excesiva velocidad del Audi, cuyo conductor actuó sin "cuidado ni prevención".

Además de la familia del taxista, el fallo beneficia a los allegados a la pasajera, que tenía cinco hijos de entre 5 a 16 años. Aquella noche salía de un cumpleaños con tres de ellos. Todos sufrieron daños físicos.