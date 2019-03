La violencia urbana no sabe de carnavales ni fines de semana largos. A la saga de cinco asesinatos (antenoche murió baleado un chico de 18 años en Cereseto y Circunvalación) y once heridos en 24 horas ayer le siguió un ataque mafioso contra el propietario chino de un autoservicio ubicado en barrio Triángulo. A media mañana, un hombre llegó hasta el comercio de Garzón al 3800, buscó al dueño, Dai W., y sin más trámite le disparó en una pierna y se marchó. Ayer el fiscal Ademar Bianchini buscaba intérpretes chinos para poder interrogar a los testigos y al herido, que alegaron no hablar español para referirse al ataque. "O se hace la vista gorda o hay un grado de incapacidad alarmante ante semejante escenario. La situación está desmadrada y no vemos que los principales referentes del gobierno se pongan al frente de la problemática", criticó la concejala y precandidata a senadora departamental por el PJ, Norma López.