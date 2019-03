La candidatura del presidente argelino Abdelaziz Buteflika (foto) para un quinto mandato en las presidenciales del 18 de abril, fue presentada ayer ante el Consejo Constitucional, lo que desató por la noche nuevas protestas.El expediente de candidatura de Buteflika, hospitalizado desde hace una semana en Suiza y cuyo retorno aun no ha sido anunciado, fue presentada por su nuevo director de campaña, Abdelghani Zalene. Es que el presidente había sorprendido a todos al despedir a su jefe de campaña, Abdelmalek Sellal, de 70 años, aliado de muchos años. Buteflika se comprometió ayer, si es elegido el 18 de abril, a no terminar su mandato y retirarse tras una presidencial anticipada cuya fecha será fijada tras una “conferencia nacional”, en una carta enviada y leída en la televisión nacional. La posibilidad de la candidatura de Buteflika para un quinto mandato había desatado una oleada de protestas sin precedentes en dos décadas. Anoche, varios centenares de jóvenes volvieron a manifestar por las calles de Argel para señalar su oposición a esta nueva postulación. Otra marcha de magnitud similar fueron reportadas desde Bejala, donde los manifestantes, congregados frente a la delegación de gobierno, coreaban “¿Quieren guerra? ¡Aquí estamos!”.Desde que el gobierno anunció la intención de Buteflika de presentarse para un quinto mandato, Argelia ha sido sacudida por protestas con decenas de miles de personas en la calles de un país que desde hace varios años prohíbe específicamente este tipo de demostraciones. Ayer también hubo manifestaciones de argelinos en Francia, en particular en grandes ciudades, como París y Marsella. El general retirado Ali Ghediri, que surgió en la escena política argelina en 2018 con la promesa de un “cambio”, se presentó ayer en el Consejo Constitucional para concretar su candidatura. Aunque en un momento Ghediri llegó a ser visto como una piedra en el zapato de Buteflika, en las últimas semanas mantuvo un perfil bajo.