El cementerio privado donde el presidente Mauricio Macri despidió a su padre Franco Macri fue rodeado por un operativo de seguridad descomunal. El mandatario llegó acompañado por Juliana Awada. Fueron llegado, a su tiempo, sus hermanos. Más temprano, Macri había agradecido los saludos y había pedido privacidad para enterrar a su padre. No hubo velatorio, solo una ceremonia privada. El mandatario recibió las condolencias de todo el arco político, incluso de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. También del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien llamó a Macri “mi amigo” le mandó su pésame.

La muerte de Franco Macri sorprendió al mandatario nuevamente de vacaciones en el sur. Para el fin de semana largo, había elegido el exclusivo country Chapelco Golf & Resort, un complejo ubicado a 7 kilómetros del Aeropuerto de Chapelco y a 18 kilómetros de San Martín de los Andes. Desde allí, tras la muerte de su padre a los 88 años, interrumpió su descanso y partió hacia Buenos Aires, a donde llegó ayer a las 14. Macri se reunió con su familia en Olivos y luego fueron hacia el cementerio privado Jardín de Paz, en Pilar. Llegaron cerca de las 17 para el entierro, dado que no hubo velatorio. La ceremonia fue breve dado que Macri se retiró antes de las 18.

Al mismo lugar llegó uno de los hermanos del presidente, Gianfranco Macri, quien también interrumpió sus vacaciones en Punta del Este. Gianfranco y su padre habían sido citados a indagatoria en la causa de los cuadernos, pero al patriarca del Grupo Macri el juez Claudio Bonadio lo eximió tras una pericia que corroboró que no podía entender las acusaciones en su contra. El padre del presidente estaba hace tiempo recluído producto de una enfermedad. Gianfranco llegó junto a Francisco, el hijo varón de Mauricio Macri. También asistió Angelo Calcaterra, el primo presidencial asediado por causas judiciales. Del Gobierno, solo estuvieron el vicejefe de Gabinete Andrés Ibarra –un hombre que trabajó en el Grupo Macri– y el vocero de Macri, Iván Pavlovsky.

El presidente escribió en su cuenta de Twitter: “Gracias de corazón por los mensajes, llamados, tuits y comentarios que recibí desde anoche. No llego a responder todos pero sepan que su afecto y apoyo son la energía que necesito para seguir adelante. Gracias a todos”. Y también: “Entiendo que en el día de hoy mucha gente quiere acercarse a manifestarme su cariño y apoyo. Pero queremos que sea un día de intimidad familiar. Por eso les pido a todos que nos permitan a mi familia y a mí la soledad que estos momentos requieren”. Como para destacar esta última idea, un descomunal operativo de seguridad se apostó en torno al cementerio.

A Macri le ofrecieron sus condolencias desde todos los sectores políticos. La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner escribió: “Al presidente Mauricio Macri y su familia, mis condolencias por el fallecimiento de su padre”. Las cuentas trolls macristas habían especulado con que no le daría su pésame, cosa que siguieron sosteniendo luego de que lo hizo. El call center no se tomó el día por duelo.

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, había sido una de las primeras en manifestarse anoche, cuando publicó: “Acompañamos a @mauriciomacri en este difícil momento. ¡Estamos con vos!”. “Acompaño a @mauriciomacri en su profundo dolor por la pérdida de su padre, que en paz descanse. Oremos por él. #FuerzaPresidente”, escribió Elisa Carrió, al igual que Graciela Ocaña, Paula Oliveto y Silvia Lospennato. “Acompaño en este difícil momento al Presidente de la República Argentina Macri y a través de él, a toda su familia”, indicó el presidente de la UCR y gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

“Mucha fuerza en este duro momento Macri. Los argentinos lo acompañamos y apoyamos en este momento de tanto dolor. Mis condolencias a usted y sus seres queridos por el fallecimiento de su padre”, escribió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Senadores y diputados de Cambiemos también hicieron público su apoyo al presidente. “Un afectuoso abrazo a Mauricio y a su familia ante el dolor por el fallecimiento de Franco. Todo mi acompañamiento en este momento de tristeza”, escribió Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados. “Mis condolencias y respetos a nuestro Presidente Macri y su familia por el fallecimiento de su padre Franco”, sostuvo el senador Esteban Bullrich.

Conocer de Franco Macri de sus épocas de presidente, también lo despidió Carlos Menem de forma muy afectuosa: “Amigo y compañero de vida, hombre trabajador incansable, visionario, fundador y líder empresarial con sentido humanista”. El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, publicó: “Mis condolencias al Presidente Macri y su familia por el fallecimiento de su padre. Que en paz descanse”. El mismo mensaje enviaron el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, el senador Miguel Angel Pichetto y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

“Hago llegar mis condolencias al Presidente Macri y a su familia por el fallecimiento de su padre”, tuiteó a su vez el gobernador de la provincia de Santa Fe, el socialista Miguel Lifschitz. “Acompañamos al presidente Mauricio Macri y su familia en estos momentos de dolor. Envío mis condolencias y las de mi familia”, señaló el ex diputado de la UCR Ricardo Alfonsín. Lo mismo hizo el ex embajador Martín Lousteau.

Por su parte, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, despidió a su tío, al que definió como “un hombre inmenso, tan sabio como difícil”. “Aprendimos mucho de Franco y a veces lo sufrimos, pero ninguno de nosotros sería lo que somos sin él en nuestras vidas”, tipeó.

En tanto, la Conferencia Episcopal Argentina indicó: “Pedimos a Dios que tenga en su descanso y paz a Franco Macri, e imploramos para sus familiares el consuelo en estos momentos”. El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández indicó que “la muerte de un padre no tiene parangón”, por lo que se solidarizó con el presidente más allá de las “diferencias irreconciliables” que los separan. También lo hicieron el ex canciller Jorge Taiana y el diputado Daniel Filmus.