La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, reclamó que la causa por extorsión en la que está detenido el falso abogado Marcelo D’Alessio y que vincula principalmente al fiscal Carlos Stornelli debiera “llegar a la verdad absoluta”, ya que “hay muchas pruebas” que dan indicios sobre la posible comisión de un delito. “Si es culpable, que se sepa y se lo condene con todo el peso de la ley”, puntualizó.

“Creo que la verdad llega más temprano que tarde”, sostuvo la dirigente de derechos humanos, para quien la posibilidad de que el caso se esclarezca “dependerá mucho de nosotros”, es decir del reclamo y de la visibilidad que las distintas organizaciones le den al caso.

“Sobre lo de Stornelli, esperamos que se llegue a la verdad absoluta. Va a costar porque no los publican en los medios masivos, que además tratan de deformar esa información y salvar a los personajes”, remarcó Carlotto durante una entrevista por Habrá consecuencias, en la que también cuestionó el rol de algunos sectores del Poder Judicial. “Una Justicia así no nos sirve, porque no existe”, dijo al respecto.

En este sentido, la presidenta de Abuelas remarcó que durante estos últimos años se evidenció que “hay falta de independencia de los tres los poderes” de la república e indicó que ello se demuestra en “cómo se ponen a dedo y se cambian personajes” dentro del Poder Judicial. “Nos preocupa”, expresó y, en alusión a la persecución judicial contra funcionarios del gobierno anterior, criticó “la necesidad” de algunos sectores de “implicar a cierta gente para anular su presencia política y social”.

Por otra parte, Carlotto criticó al presidente Mauricio Macri por su mensaje en el Congreso, durante la apertura de sesiones ordinarias. “Ese señor es el rey de los mentirosos. Nos toma por tontos al decir que estábamos bien, que se habían creado puestos de trabajo, que bajó la inflación y que los pobres son menos”.

Además, calificó a la sesión de ese día como “penosa por la falta de seriedad de quién hablaba” y que, en su opinión, vive “en una irrealidad, como si estuviera en otro planeta”.

“Nos sigue mintiendo con tal de seguir hundiendo el país en la pobreza, en la sumisión al FMI y los designios de los Estados Unidos”, concluyó.