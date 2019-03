Dos detenidos, tres armas de grueso calibre y una veintena de celulares secuestrados fue el saldo de ocho allanamientos realizados ayer a la mañana por personal de la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de la investigación de las balaceras fatales que se registraron el fin de semana y que conmocionaron a la ciudad. "Después de dos meses de bastante tranquilidad, con sólo ocho homicidios durante febrero y once en enero, tuvimos seis en casi dos días, lo que nos hace reflexionar y trabajar mucho", dijo el ministro de Seguridad de la Provincia Maximiliano Pullaro. El funcionario insistió con una de las hipótesis que indica que Guille Cantero está detrás de la planificación de los hechos pese a su reclusión. El viernes por la noche en la Vía Honda, dos personas baleraron una vivienda y mataron a dos jóvenes e hirieron a otros cinco, entre ellos una nena de cinco años que se encuentra fuera de peligro. Luego otro joven fue ultimado en Circunvalación y Ceresetto; y finalmente el suegro de El "Pollo" Bassi fue acribillado junto a su pareja en Grandoli y Gutiérrez. Durante las primeras horas de la madrugada de ayer se llevó adelante el operativo en el que se apresaron a dos individuos que estarían relacionados con el ataque a tiros registrado en Manantiales y Pasaje 1801 en el que murieron dos personas y nueve resultaron heridos y en la balacera que terminó con un joven en grave estado, en Nahuel Huapi al 4800.Se realizaron un total de ocho allanamientos en distintos puntos de la ciudad: Avellaneda al 4500 y al 4600; Patagones al 4100 y 4300; Río de Janeiro al 3400; Cerrillo al 3700; Nahuel Huapi al 4700 y Dean Funes entre Lima y Manantiales. Se buscaba a los responsables de las balaceras que, según trascendió, dispararon desde un Chevrolet Corsa Gris.Fueron apresados Gastón A., de 24 años, y Sergio O., de 34, a quienes les secuestraron una pistola semiautomática calibre 9mm con seis municiones, un revólver calibre 38 con seis municiones y una pistola semiautomática calibre 40 con 15 cartuchos. Se someterán a pericias balísticas a fin de constatar si fueron las usadas en los hechos investigados.

Fue le propio ministro de Seguridad provincial, Maximiliano Pullaro, quien estuvo al frente de las pesquisas que culminaron con el operativo que se llevó adelante ayer. Sobre las armas secuestradas, comentó: "Esperamos hacer los cotejos balísticos para tener claridad si fueron las armas de estas balaceras".

En declaraciones a la radio, Pullaro reveló las tareas investigativas que condujeron a las detenciones de hoy. "Llevamos 62 horas trabajando en estos casos", y enfatizó: "Quiero dejar en claro que vamos a dar con los responsables como lo hicimos hasta ahora. En Santa Fe tenemos el 74 por ciento de los homicidas identificados y detenidos".

Pullaron insiste en la responsabilidad de Guille Cantero como autor intelectual de estos ataques, a pesar de estar detenido.

"Las cabezas de las bandas están presas. Diría que todas las primeras y segundas líneas fueron detenidas y tratamos que no se consoliden nuevas", afirmó Pullaro y mencionó, además de Guille a Monchi Cantero, Esteban Alvarado, Luis Paz, los Camino, los Funes, entre otros. "Cada uno de los que asoman como líderes de bandas criminales son detenidos por la acción del Ministerio Público de la Acusación y de la Policía, pero lamentablemente vemos que desde las cárceles siguen planificando hechos delictivos y tenemos que poner el esfuerzo para que eso no suceda", agregó.

Pullaro se cuidó de no confirmar que Guille Cantero (detenido en Ezeiza) sea el autor intelectual de los últimos ataques pero como una de las víctimas "es el suegro de Luis Bassi, un enemigo de Cantero, siempre se puede evaluar esa hipótesis, no quiero hacer una afirmación que sería incorrecta de mi parte". En ese sentido, el ministro de la gestión de Miguel Lifschitz pidió revisar las condiciones de detención en los servicios penitenciarios provincial y federal "porque allí están las cabezas" de los grupos narcocriminales."Santa Fe es la única provincia donde los líderes de las bandas están presas. Hay una fuerte decisión política de no pactar nunca con las mafias. No es normal que Santa Fe sea la única provincia que tiene una ley de extinción de dominio", dijo Pullaro y resaltó que el objetivo es "cortar el flujo económico" de esos grupos.

"Vamos a dar con los responsables (de los últimos homicidios). Hicimos ocho allanamientos con secuestro de armas de fuego. Alguna de ellas puede dar positivo en el análisis y sabremos que se uso para disparar y seguir avanzando sobre quienes dieron las órdenes", consideró.