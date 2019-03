Steven Spielberg está en campaña para que la Academia de Hollywood deje fuera de la competencia de los Oscar a las películas que producen Netflix y las demás plataformas de streaming. En ese marco, el director galardonado con la estatuilla por La lista de Schindler y Rescatando al soldado Ryan advirtió que sus colegas que acepten propuestas de esas empresas harán en realidad películas de televisión y no de cine.

La polémica en torno a la producción de películas por parte de las plataformas de streaming se potenció este año con la irrupción de Roma. El film de Alfonso Cuarón se estrenó en Netflix y también en salas de cine de modo de que pudiera competir en los Oscar. Nominada a Mejor Película y Mejor Película en Idioma Extranjero, la realización del mexicano se llevó finalmente ese último premio. Además, ganó en la categoría Mejor Fotografía y Cuarón fue distinguido como Mejor Director.

"Muchos directores dejarán que las compañías de streaming financien sus películas, quizás con la promesa de estrenarse durante una semana en las salas de cine para poder calificar para los premios. Pero en realidad se están comprometiendo al formato de televisión, lo que harán es una película para la televisión", sentó posición Spielberg.

En los próximos meses Netlix saldrá con otra apuesta fuerte en materia de cine, una película para la cual convocó a pesos pesado de Hollywood: The Irishman, el film dirigido por Martin Scorsese, que reúne como protagonistas a Robert De Niro y Al Pacino.

Spielberg considera que las producciones de Nextflix y las demás plataformas de streaming no deben ser admitidas por la Academia de Hollywood. En su opinión, no deben competir por los Oscar sino por los Emmy, los premios que se otorgan a las realizaciones de televisión.

Las palabras de Spielberg no pasaron desapercibidas para Netflix, que salió a responderle a través de las redes sociales. "Nos encanta el cine. Aquí hay algunas cosas que también amamos: acceso para las personas que no siempre pueden permitirse, o que viven en las ciudades sin teatros; dejar que todos, en todas partes disfrutan de lanzamientos al mismo tiempo; dar a los cineastas más formas de compartir arte. Estas cosas no son mutuamente excluyentes", retrucó la plataforma de streaming.