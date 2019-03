El Ajax de Holanda puso fin a la era hegemónica del Real Madrid en Europa. El conjunto de Ámsterdam había perdido 2 a 1 en la ida como local y tenía todo en contra ante un Madrid herido por sus derrotas en la Copa del Rey y la Liga a manos del Barcelona. Sin embargo, los holandeses se florearon en el mismísimo Santiago Bernabéu y se llevaron un 4 a 1 histórico para clasificar a cuartos de final. Se cierra un ciclo de cuatro Champions en los últimos cinco años para el Madrid, las últimas tres de manera consecutiva.

El joven conjunto del Ajax salió a matar o morir, consciente que precisaba dos goles para seguir con vida en el máximo torneo del Viejo Mundo. Ziyech abrió la cuenta a los 7 minutos. Neres amplió a los 18. En ese momento, el Madrid ya quedaba eliminado. Para peor, por lesión debieron salir Vinicius y Lucas Vázquez. Así, Santiago Solari quemaba dos de los tres cambios antes del entretiempo.

En la segunda parte, Tadich amplió la ventaja. Iban 17 minutos. La Casa Blanca precisaba tres goles para igualar el partido y clasificar por el resultado global. El sueño no parecía imposible con el descuento de Asensio a los 25 minutos. Quedaban 20 minutos y el Madrid necesitaba dos goles. Pero el Ajax dio el golpe de KO con el soberbio gol de tiro libre de Schone a los 27 minutos.

El resto estuvo de más. El Ajax pudo haber ampliado y el Madrid no ofreció más, golpeado anímicamente. La temporada llegó a su fin para el poderoso conjunto de la capital española. Afuera de la Champions, afuera de la Copa del Rey, y a 12 puntos de su eterno rival en la liga española. Se vienen meses convulsos en la planificación de la próxima temporada, después de un año traumático en el que no hubo manera de reemplazar los 50 goles anuales que garantizaba Cristiano Ronaldo y el recambio de Julen Lopetegui (echado de la selección española a horas del debut mundialista en Rusia por su contrato con el Madrid) por Solari, que no dio garantías pese al título en el mundial de clubes.

Mientras tanto, en Dortmund, el Borussia no pudo remontar el 3 a 0 que le propinó el Tottenham Hotspur de Mauricio Pochettino en el partido de ida disputado en Londres. Harry Kane, máximo artillero de la última Copa del Mundo, definió a los 3 minutos del complemento y significó el final de la serie. De esta manera, con el 1 a 0 final, los ingleses acompañan al Ajax como los dos primeros clasificados a los cuartos de final.