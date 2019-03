El DJ Eduardo Vázquez fue encontrado muerto dentro de su auto, en la localidad cordobesa de San Javier, Traslasierra. El músico, de 37 años, había hecho pública una carta en la que denunciaba que su ex pareja, que vive en Madrid, lo extorsionaba. “A causa de sus mentiras no fundamentadas ante la ley, tuve que dejar de hacer lo único que me hacía feliz, tocar música profesionalmente”, decía en la carta, donde también comentaba que sufría depresión. Vázquez fue hallado muerto en el interior de su auto.