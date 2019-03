"No inicia el ciclo lectivo porque los docentes no tenemos paritaria nacional. Porque el impacto de la falta de la paritaria nacional es de una magnitud importantisima", destacó en diálogo con el programa Te quiero, de la AM750, la secretaria Gremial de Suteba, María Laura Torre, a poco de iniciarse la movilización que parte desde 9 de Julio y Avenida de Mayo y desembocará frente a la Casa Rosada. "Volvemos a una situación de injusticia salarial entre distritos. Vuelve el sálvese quien pueda cuando la paritaria nacional nos permitía discutir y llegar a acuerdos para que ningún docente cobrara por debajo de ese piso salarial que se acordaba en la paritaria nacional", aseguró la dirigente gremial que apuntó directamente al eje del reclamo.

Miles de docentes se están concentrando para marchar hasta la Plaza de Mayo ante la falta de respuesta del Gobierno, a quien los educadores apuntan por la caída de la calidad de la educación en los últimos años. "Hay un Estado nacional que se desresponsabiliza ."Tenemos un ministro que dice que no tiene escuelas porque no hay escuelas nacionales, pero debería darse cuentas que tiene todas las escuelas. El paro de hoy y mañana es porque el gobierno nacional no cumple con la ley de paritaria nacional", agregó Torre.

La paritaria federal fue un logro de los sindicatos docentes que empujaron el proyecto durante el kirchnerismo y con el que se logró subsanar las diferencias entre los salarios de las provincias. En la mesa de negociación se establecía el mínimo salario con el que un docente debía iniciar la carrera y además, en caso de vivir en alguna de las provincias más pobres, el Estado nacional se hacía cargo de la diferencia.