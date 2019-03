De gira por Madrid, la vicepresidenta Gabriela Michetti reconoció que la crisis económica que atraviesa el país es “más difícil” de lo que esperaba el Gobierno y que eso genera mucha preocupación justo en un año electoral. Michetti reconoció también las dificultades y “la angustia” de gran parte de la población por “no llegar a fin de mes”, pero –siguiendo la estrategia diseñada por el equipo de campaña de Cambiemos– se mostró confiada en que lo que más le preocupa a la sociedad es la falta de “institucionalidad” y que por eso volverán a votar el “cambio”.

“Todos nos dijeron lo mismo. Que nos apoyan, pero que están inquietos de que la dificultad económica justo en este año electoral haga que no podamos volver a ganar”, se lamentó la funcionaria tras reunirse con el rey Felipe de España y visitar la Cámara de Diputados de ese país.

Antes de volver a Buenos Aires, la vicepresidenta reconoció que el oficialismo atraviesa “un momento más difícil” del que esperaba y consideró que las elecciones de este año serán “muy desafiantes”. “Yo digo claramente que la dificultad existe. Yo sé lo que es la angustia de no llegar a fin de mes y sé lo que sufre la gente. Pero también ando por la calle, escucho lo que la gente me dice y sé que el debate en la Argentina es otro”, sostuvo Michetti en declaraciones al diario La Nación.

De acuerdo a la perspectiva de la vicepresidenta, la mayor preocupación de los argentinos es la falta de institucionalidad, y por eso “aún con desencanto y desesperación” volverán a votar por Cambiemos como una forma de “continuar en ese camino”. En la estrategia trazada por el equipo de campaña que encabezan Marcos Peña y Jaime Durán Barba, apuntó a polarizar con el kirchnerismo, en este caso por lo sucedido durante la Asamblea Legislativa del viernes pasado. “Todo lo que venía de las bancas del kirchnerismo era resentimiento, violencia, agresividad. Hay otro peronismo y otras expresiones, pero le falta liderazgo. No veo que ni (Sergio) Massa ni (Roberto) Lavagna hayan consolidado ese liderazgo. Y al no estarlo, no podrán ganar en octubre”, evaluó.

Respecto a su futuro político, dijo que se encontraba “en un proceso de definición”. Por último, le pidió a “los hacedores de opinión, los intelectuales y la dirigencia, que saben que este es el camino” que “acompañen al Gobierno”. “La transformación tiene que ser un trabajo de todos, sobre todo de los académicos, intelectuales y hacedores de opinión, que bien saben que lo que la Argentina necesita es mejorar su institucionalidad”, llamó a hacer campaña por el Gobierno.