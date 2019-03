Las legislaturas bonaerenses siguen con la apertura de sesiones. “En Berazategui estamos las 24 horas del día, los 365 días del año, al lado de la gente y poniendo la jeta, no solamente en una boleta”, aseguró el intendente de Berazategui, Juan Patricio Mussi. En un acto frente al moderno edificio del Consejo Deliberante, Mussi hizo un repaso por su gestión al frente del municipio. "Mi viejo me decía que los intendentes eran los de las tres ‘B’: bacheo, basura y bombitas (de luz). Sin embargo, cuando revisás nuestra gestión te das cuenta de que hay una obsesión muy fuerte por la salud, la cultura, la educación y la limpieza”, destacó el jefe comunal apuntando al ex secretario de Ambiente, Juan José Mussi, caudillo de la zona y actual presidente del Concejo Deliberante.

“Cuando empezamos a construir Berazategui, empezamos por los cimientos: veredas, asfaltos y entubamientos. Hicimos el entubamiento de los dos arroyos principales, el San Juan y el Giménez. Empezamos con grandes obras para que Berazategui no se inunde, y gracias a eso en el Gimnasio municipal pasamos de tener sesenta mil evacuados a tener, solo en 2018, sesenta mil visitantes en nuestra Feria del Libro”, afirmó poniendo el ojo en la problemática que aqueja la zona que está pegada al río.

“Hoy, en Berazategui, podés ir en bicicleta y llegar al Centro Universitario municipal. Y en 2019 se duplicó la cantidad de alumnos que se anotaron. También iniciamos la campaña de alfabetización más ambiciosa de la historia de la Provincia, para ser un municipio 100 por ciento alfabetizado”, agregó el jefe comunal.

Entre el público y los dirigentes y funcionarios del municipio se encontraba Mussi padre, intendente de Berazategui entre 1987 y 1994, que luego fue ministro de Salud de Eduardo Duhalde en la provincia de Buenos Aires y al que sucedió su hijo. Apuntó que "es muy emocionante ver todo lo que se hizo en Berazategui en los últimos años. Particularmente, yo me emocioné mucho con la comparación entre el ‘antes’ y el ‘después’, que nos ayudó a ver muy claramente todo el progreso de la Ciudad", y agregó que "en un momento, se me acercó un muchacho y me dijo: ‘No le vengo a pedir nada, solo decirle que mi abuelo, antes de morir, me pidió que le trajera un mensaje de agradecimiento por todo lo que hizo por Berazategui. Esas cosas no tienen precio y son las que nos motivan a salir adelante todos los días, acertando o errando pero siempre haciendo”.

