Eternauta El

Basado en la crisis que trajo este Gobierno, aislado completamente de la realidad, con represión, abandono, desidia y frases gastadas como: "somos los mejores", mientras que debiéramos decir "son lo peor de los últimos 50 años", nace una consigna social con la idea de contener a todo el arco político -como pasó históricamente-. Ante las decadencia de un Gobierno, es primordial juntarnos todos y dejar de lado las diferencias y la memoria.

La desmemoria no construye y puede amontonar, juntar, acollarar, pero en un punto es muy difícil sostener acuerdos basados en lo irreal del punto de vista humano, donde se habla mucho pero en la práctica aparecen ambiciones que dejan de lado teorías que hubiera sido bueno aplicar.

Hay un dicho popular que habla del somos dos y armamos tres partidos, de la crisis por falta de formación política. Las estructura políticas mayoritarias formaron seguidores y no líderes, existen nuevos espacios de construcción colectiva y cuando llegan estas instancias a ocupar en el poder, las elecciones son una herramienta, lo que debe prevalecer intacto es el movimiento.

A 36 años de democracia deberíamos observar la historia de todo lo que nos pasó como pueblo, la penetración cultural del individualismo, los 90 con la despolitización de los partidos políticos y este cierre con esta prácticas del desprecio por los humanos priorizando más que nunca la economía neoliberal.

Si me preguntaran si estoy dolido como militante sí que lo estoy y mucho, creo que no entendimos nada, somos como un "Eternauta el", hicimos todo lo que no hay que hacer. El héroe verdadero de El Eternauta es un héroe colectivo, un grupo humano. Refleja así, aunque sin intención previa, mi sentir íntimo: el único héroe válido es el héroe 'en grupo', nunca el héroe individual, el héroe solo".

Ruben Eduardo Kelo Moreno