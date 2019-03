Cines

ANOCHE

Con Benjamín Rojas y Gimena Accardi. Dir: Paula Manzone y Nicanor Loreti.

Arteón: M ar 26, 20.30 hs.

BATTLE ANGEL: LA ÚLTIMA GUERRERA

Con Jennifer Connelly y Mahershala Ali. Dir: Robert Rodríguez. SAM 13 años.

Showcase: 2D Cas: 14.20 hs. 2D Sub: 19.20 hs.

Village: 2D Cas: 19.00, 22.00 hs; tras vie y sáb, 00.45 hs.

BOHEMIAN RHAPSODY

Con Rami Malek y Joseph Mazzello. Dir: Bryan Singer. SAM 13 años.

Showcase: Sub: 21.55 hs; tras vie y sáb, 00.40 hs.

BORDER

Con Eva Melander y Eero Milonoff. Dir: Ali Abbasi.

Cines del Centro: 19.40 hs.

CAPITANA MARVEL

Con Brie Larson y Samul L. Jackson. Dir: Ryan Fleck y Anna Boden.

Hoyts: DBOX XD 3D Cas: 12.00, 14.40, 17.20, 22.40 hs. DBOX XD 3D Sub: 20.00 hs. DBOX 3D Cas: 14.00, 16.40, 19.20 hs; tras vie y sáb, 01.00 hs. DBOX 3D Sub: 22.00 hs. 3D Cas: 16.15, 21.45 hs. 3D Sub: 15.45, 17.00, 18.30, 19.45 hs. 2D Cas: 12.30, 13.30, 15.00, 19.00, 20.15, 20.30, 23.10 hs; tras vie y sáb, 00.30 hs. 2D Sub: 13.00, 14.15, 15.10, 17.50, 21.15, 22.25 hs; tras vie, 00.00 hs.

Nuevo Monumental: 3D Cas: 16.30, 21.30 hs. 3D Sub: 14.00, 19.00 hs. 2D Cas: 13.00, 17.50, 22.45 hs. 2D Sub: 15.20, 20.20 hs.

Showcase: 3D Cas: 12.00, 14.35, 17.15, 19.55, 20.15, 22.35 hs; tras vie y sáb, 01.15 hs. 2D Cas: 12.20, 14.05, 14.55, 16.45, 17.35, 19.00, 21.15, 21.45 hs; tras vie y sáb, 00.00, 00.25 hs. 2D Sub: 13.30, 15.40, 16.10, 18.30, 19.30, 22.10, 22.50 hs; tras vie y sáb, 00.50 hs.

Village: 4D Cas: 13.45, 16.30, 19.15 hs. 4D Sub: 22.00 hs; tras vie y sáb, 00.45 hs. 3D Cas: 14.00, 15.15, 16.45, 18.00, 20.45, 23.30 hs; tras vie y sáb, 01.00 hs. 3D Sub: 19.30, 22.00 hs. 2D Cas: 13.30, 14.30, 15.45, 16.15, 17.15, 18.30, 19.00, 20.00, 21.15, 21.45, 22.45 hs; tras vie y sáb, 00.05, 00.30, 01.30 hs. 2D Sub: 15.00, 17.45, 20.30, 23.15 hs.

CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 3

Animación. Dir: Dean DeBlois. ATP.

Hoyts: Cas: 13.15, 15.40, 18.00, 20.20 hs.

Nuevo Monumental: 3D Cas: 19.40 hs. 2D Cas: 13.30, 15.35 hs.

Showcase: 2D Cas: 12.10, 14.25, 16.40, 19.05 hs.

Village: 2D Cas: 14.00, 14.45, 16.30, 17.00, 18.15, 19.15, 21.30 hs; tras vie y sáb, 00.05 hs.

EL MANICOMIO

Con Farina Flebbe y Nilam Farooq. Dir: Michael David Pate. SAM 16 años.

Hoyts: Cas: 22.50 hs; tras vie y sáb, 01.00 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 22.30 hs.

Showcase: Cas: 12.00, 18.05 hs. Sub: 20.20, 22.20 hs; tras vie y sáb, 00.20 hs.

Village: Cas: 21.30, 23.30 hs. Sub: sólo tras vie y sáb, 01.30 hs.

EL PRÍNCIPE ENCANTADOR

Animación. Dir: Ross Venokur. ATP.

Showcase: Cas: 12.05, 14.00, 16.05 hs.

EL REGRESO DE MARY POPPINS

Con Emily Blunt y Lin-Manuel Miranda. Dir: Rob Marshall. ATP.

Showcase: Cas: 12.05, 14.45, 17.30 hs.

ESCAPE ROOM: SIN SALIDA

Con Taylor Russell y Logan Miller. Dir: Adam Robitel. SAM 16 años.

Showcase: Sub: 22.15 hs; tras vie y sáb, 00.45 hs.

FELÍZ DÍA DE TU MUERTE 2

Con Jessica Rothe y Israel Broussard. Dir: Christopher Landon. SAM 13 años.

Showcase: Sub: 22.25 hs; tras vie y sáb, 00.35 hs.

GREEN BOOK: UNA AMISTAD SIN FRONTERAS

Con Viggo Mortensen y Maheshala Ali. Dir: Peter Farrelly. SAM 13 años.

Cines del Centro: 14.45, 17.15, 19.45, 22.15 hs.

Hoyts: Sub: 20.25 hs.

Nuevo Monumental: Sub: 17.35 hs.

Showcase: Sub: 12.00, 14.40, 17.20, 20.00, 22.40 hs; tras vie y sáb, 01.20 hs.

Village: Cas: 17.20 hs. Sub: 22.00 hs; tras vie y sáb, 00.45 hs.

LA FAVORITA

Con Emma Stone y Rachel Weisz. Dir: Yorgos Lanthimos. SAM 16 años.

Cines del Centro: 15.05, 17.20, 21.45 hs.

LA GRAN AVENTURA LEGO 2

Animación. Dir: Mike Mitchell y Trisha Gum. ATP.

Showcase: Cas: 12.00, 16.50 hs.

Village: Cas: 13.30, 15.45 hs.

LA MISMA SANGRE

Con Oscar Martínez y Dolores Fonzi. Dir: Miguel Cohan. SAM 16 años.

Cines del Centro: 15.10, 19.30 hs.

Nuevo Monumental: 20.10 hs.

Showcase: 17.40, 20.05, 22.30 hs; tras vie y sáb, 01.00 hs.

LA VOZ DE LA IGUALDAD

Con Felicity Jones y Armie Hammer. Dir: Mimi Leder. ATP.

Cines del Centro: 15.00, 17.30, 19.50, 22.05 hs.

Nuevo Monumental: Sub: 20.00 hs.

Showcase: Sub: 12.00, 14.30, 17.10, 19.40, 22.25 hs; tras vie y sáb, 01.05 hs.

Village: Sub: 20.30, 23.00 hs; tras vie y sáb, 01.30 hs.

MIS HUELLAS A CASA

Con Ashley Judd y Jonah Hauer-King. Dir: Charles Martin Smith. ATP.

Hoyts: Cas: 13.20, 15.50, 18.10 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 13.50, 15.45, 18.00 hs

Showcase: Cas: 12.45, 14.50, 16.55, 19.45 hs.

Village: Cas: 14.30, 16.45, 19.00 hs.

OBSESIÓN

Con Anne Hathaway y Matthew McConaughey. Dir: Steve Knight. SAM 16 años.

Cines del Centro: 17.25, 21.50 hs.

Showcase: Sub: 12.00, 14.15, 22.00 hs; tras vie y sáb, 00.30 hs.

OLMEDO: EL REY DE LA RISA

Documental. Dir: Mariano Olmedo.

Hoyts: 23.05 hs; tras vie y sáb, 01.10 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 21.40 hs.

Village: 13.30, 15.25, 20.00 hs.

REY DE LADRONES

Con Michael Caine y Jim Broadbent. Dir: James Marsh.

Showcase: Sub: 20.10 hs.

SPIDERMAN: UN NUEVO UNIVERSO. ATP.

Animación. Dir.: Bob Persichetti y Peter Ramsey. SAM 13 años.

Nuevo Monumental: Cas: 15.20 hs.

VENGANZA

Con Liam Neeson y Laura Dern. Dir: Hans Petter Moland. SAM 16 años.

Hoyts: Cas: 17.45, 23.00 hs.

Nuevo Monumental: Sub: 22.15 hs.

Showcase: Sub: 12.00, 14.30, 19.35, 22.05 hs; tras vie y sáb, 00.55 hs.

Village: Cas: 15.00, 17.30, 20.00 hs. Sub: 22.35 hs; tras vie y sáb, 01.15 hs.

WI-FI RALPH

Animación. Dir: Rich Moore y Phil Johnston. ATP.

Hoyts: 2D Cas: 12.30 hs.

Nuevo Monumental: 2D Cas: 13.15, 17.30 hs.

Showcase: 2D Cas: 13.00, 17.00 hs.

¿Dónde están?

CINE ARTEON

Sarmiento 778, Gal. El Patio, PA.

CINES DEL CENTRO

Shopping Del Siglo Nivel 1.

C. C. CINE LUMIÈRE

Vélez Sarsfield 1027.

EL CAIRO CINE PÚBLICO

Santa Fe 1120.

HOYTS

Portal Rosario Shopping.

NUEVO MONUMENTAL

Peatonal San Martín 993.

SHOWCASE CINEMAS

Junín 501.

VILLAGE ROSARIO

Av. Eva Perón 5856.

Música

ANFITEATRO MUNICIPAL

Av. Belgrano 201 bis.

Babasonicos + El Kuelgue. Sáb 16, 20.30 hs. Vta online: www.tuentrada.com

Dread Mar I. Presentando su nuevo disco `Caminarás caminos´. Sáb 6 abr, 21.30 hs. Vta online: www.ticketek.com.ar

Las Pastillas del Abuelo. Junto a Jeites. Sáb 13 abr, 21 hs. Vta online: www.tuentrada.com

Ciro y Los Persas. Presenta "Naranja Persa 2". Sáb 4 mayo, 21 hs.

ASOCIACIÓN JAPONESA

Iriondo 1035.

Los Peñaloza. junto a Cony y La Tuquera. Sáb 9, 21 hs.

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes.

New Beats. Temas de The Beatles con estilo propio. Hoy, 21.30 hs.

Lorenzo Leto. Presenta "La Calle". Mañana, 21.30 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Axel. Presenta Tour "Volver a Ser". Sáb 11 mayo, 21 hs.

CITY CENTER ROSARIO

Oroño y Circunvalación.

Facundo Arana & The Blue Light Orquestra. Hoy, 22.30 hs.

Cerati Sinfónico a la carta. Grupo Música para Volar. Vie 29, 21 hs.

C.C. ATLAS

Mitre 645.

Orquesta Utópica. Con las voces de Sofia Maiorana y Juan Iriarte presenta "147". Dom 10, 21 hs.

Juan Iriarte Cuarteto. Tangos, valses y milongas. Mar 12, 21 hs.

Escolaso Guitarra Tango Frío + Leonel Capitano. Mar 19, 21 hs.

Julián Cicerchia y Valentín Cosso. Tago y chamamé. Mar 26, 21 hs.

Juan Falú y Liliana Herrero. Recorrido por temas folclóricos. Dom 24, 21 hs.

EL CÍRCULO

Laprida 1223.

Michael Jackson Experience. El homenaje más premiado de "El Rey del Pop". Vie 12 abr, 21 hs

Dios Salve a la Reina. Celebra sus 20 años. Vie 10 y sáb 11 may, 21 hs.

Víctor Heredia. 50 años de trayectoria artística. Sáb 29 jun, 21 hs.

Entradas: boletería del teatro o por www.ticketek.com.ar.

LA COMEDIA

Mitre 958.

Sexteto Irreal. Con Christian Basso y Axel Krygier. Sáb 16, 21 hs.

Danza para Manuel. Homenaje a Manuel De Falla. Arte flamenco y música en vivo. Sáb 23, 21 hs.

Michael Jackson es Felipe Pettinato. El actor y cantante homenajea al Rey del Pop. Vie 29, 21 hs.

Cuerdas y Vocales. Espectáculo con los temas más populares de ópera, zarzuela, tango, bolero, entre otros. Dir: Dante Quinteros y Sergio Puccini. Sáb 30, 21 hs.

LA SALA DE LAS ARTES

Suipacha y Güemes.

Fiesta Enkantada. Con Pibes Chorros, Grupo Cali y Girda y Los del Alba. Mañana, 23.30 hs.

Bulldog. Presentando "Simplemente Bulldog". Sáb 6 abr, 21 hs.

Coti y Los Brillantes. Coti Sorokin y su banda. Sáb 4 may, 22 hs.

METROPOLITANO

Junin 501.

Slash. El legendario guitarrista de Guns N´ Roses llega a Rosario junto a Myles Kennedy & The Conspirators. Mié 15 mayo, 19 hs.

Vta online: www.turboentrada.com

MONO CLUB DE MÚSICA

Santa Fe y Santiago.

Sudan Fiesta. Sáb 9, 23 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Sarmiento y Mendoza.

Marina Fages + Aguaviva. Celebración por el Día Internacional de la Mujer. Mañana, 21 hs. Ent grat.

Silvina Garré. Estrena su nuevo trabajo "Carrousel". Sáb 9, 21 hs.

Fabiana Cantilo. Dúo junto a Marian Pellegrino. Sáb 13 abril, 21 hs.

Pancho Varona. Presenta "Historias de canciones". Dom 14 abril, 20.30 hs. Anticipadas en el teatro y por Ticketway.com.ar

VORTERIX ROSARIO

Salta 3519.

Rata Blanca. Recorrido musical por sus temas más icónicos. Sáb 27 abr, 20 hs.

La 25. Gira marginados, único show. Sáb 11 may, 20 hs.

Teatros

AUDITORIO FUNDACIÓN

Mitre 754.

Sin Filtro. Con Gabriel Goity, Carola Reyna, Carlos Santamaria y Muni Seligmann. Nueva comedia de Florian Zeller. Dir: Marcos Carnevale. Vie 5 y sáb 6 de abril, 21 hs. Anticipadas en el teatro y por Ticketek.

C.C. ATLAS

Mitre 645.

Tres mujeres hablan poco. Stand Up con Alejandra Gómez, Jua Jua Juárez, Lala Brillos y Adriana Jaworski. Jue de marzo, 21.30 hs.

Mamushka. Con Martín Torres, La Yibré. Dir: Alejandra Gómez. Sáb 9, 21.30 hs.

DEL RAYO

Salta 2991.

Navajas, una versión de Bodas de Sangre. Con Chunga Viale y María Clara Merendino. Dir: José Luis Jaimes. Jue de marzo, 21 hs.

La Orden del Dragón. Con María de los Ángeles Oliver y Ada Cottu. Dir: Aldo El-Jatib. Vie de marzo, 21 hs.

La Posta del Viajante. Con Pablo Felitti y Ramiro Lollo. Dir: Hernán Peña. Sáb de marzo, 21 hs.

EL CÍRCULO

Mendoza y Laprida.

Preguntas de la Historia y la Filosofía. Felipe Pigna y Darío Sztajnszrajber con su nuevo espectáculo. Jue 11 abr, 20.30 hs.

Entradas: en boletería del teatro o por www.ticketek.com.ar

LA COMEDIA

Mitre 958.

Bang Bang! Y somos historia. Comedia para toda la familia. Con Federico Giusti y Mariano Rey. Dir: Julieta Pretelli y Pablo Razuc. Vie de feb, 21.30 hs.

Automenaje. Con Damián Dreizik. Dir: Alfredo Allende. Sáb de feb, 21.30 hs.

Looptopía. Con Julia Tarditti y Carla Tealdi. Dir: Federico De Battista. Mañana, 22 hs.

Matadero. Obra de teatro físico, con Peter Lanzani y Germán Cabanas. Dir: Redha Benteifour. Sáb 9, 21 hs.

Galileo, el mensajero de las estrellas. Obra para chicos y grandes, con Fernanda Molina y Mauricio Tejera Ferrúa. Dom 10, 20 hs.

Grotesca, suit criolla. Experiencia intensamente sensorial del grupo Bondi-Colectivo Teatral. Vie 15, 21 hs.

Miguel Ángel sigue pintan2. Espectáculo de humor, baile y música en vivo. Con Miguel Ángel Tessandori y Alejandro "Turco" Mustafá. Dir: Damián Ciampechini. Vie 22, 21.30 hs.

El Vestidor. Con Arturo Puig y Jorge Marrale. Pieza teatral de Ronald Harwood. Dir: Corina Fiorillo. Vie 10 y sáb 11 de mayo, 21 hs.

Anticipadas en boleteria y por 1000ticket.com.ar

Para Pibes y Pibas

EL JARDIN DE LOS NIÑOS

Parque Independencia. Tel: 4802421.

Vie, sáb, dom y fer de 14 a 19 hs. Ent gral $ 30.

LA GRANJA DE LA INFANCIA

Av. Pte. Perón 8000. Tel: 4807848

Mar a vie de 9 a 17hs. Sáb, dom y fer de 10 a 18 hs. Ent gral $ 30.

LA ISLA DE LOS INVENTOS

Corrientes y Wheelwright. Tel: 4496510.

Vie, sáb, dom y fer de 14 a 19 hs. Ent gral $ 30.