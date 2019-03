El Tribunal Oral 3 de La Plata dará a conocer el próximo 20 de marzo el veredicto y sentencia del juicio que se le sigue a ocho ex jefes de la Bonaerense acusados de integrar una asociación ilícita que recaudaba ilegalmente dinero. Así lo resolvió el tribunal, tras una jornada de audiencia donde se oyó el último alegato, a cargo de Daniel Mazzocchini, defensor de cuatro ex comisarios, quien solicitó la “nulidad de la elevacion a juicio” y reclamó la “absolución inmediata” de sus asistidos por considerar que “no se pudo demostrar que hubo delito”. Mazzocchini defiende al ex jefe de la comisaría segunda de La Plata, Sebastián Velázquez; al de Villa Elisa, Raúl Frare; al de Tolosa, Julio Sebastián Sáenz y al de la seccional cuarta, Juan Retamozzo. El defensor sostuvo que “asociación ilícita es la concepción de que se juntan para cometer delito, una acusación que el Ministerio Público Fiscal no pudo probar durante el transcurso de las audiencias orales”. “Durante todo el desarrollo de este debate, escuchamos argumentos agarrados de los pelos queriendo imponer transacciones ilegales y un delito”, dijo Mazzochini sobre los testimonios aportados por testigos.