A pesar de insistir con un supuesto llamado al diálogo, la respuesta de los funcionarios de Cambiemos al paro nacional docente fue el anuncio de represalias para con los maestros que adhirieron a la huelga. En la provincia de Buenos Aires, el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, advirtió que los días de paro serían descontados del salario y apuntó directamente contra el dirigente Roberto Baradel. “Pareciera que el momento de gloria de Baradel es el no inicio de clases”, lo chicaneó. Villegas calificó el reclamo por mejores sueldos y mayor inversión educativa, al que se adhirió el Frente de Unidad Docente Bonaerense, como una “falta de respeto” y una mera cuestión política. “No es lo mismo ir a trabajar que no ir. No podemos pagar un servicio que la comunidad no recibió”, advirtió el titular de la cartera laboral bonaerense. En tanto, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, aseguró que “en la Capital Federal, pudimos acordar con la mayoría de los trabajadores, solo la izquierda y el kirchnerismo no aceptaron nuestra propuesta”, se defendió Acuña, quien minimizó la adhesión a la protesta.