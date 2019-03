Tal como contó la secretaria de la seccional Moreno de Suteba, mientras se desarrollaba la marcha federal docente por la paritaria nacional (y varios reclamos más), recibieron en la sede del gremio la resolución 2019-219 por la cual se notifica la separación provisoria de sus cargos de tres docentes del nivel secundario. Los tres participaron de una asamblea, con los padres, que se desarrolló en octubre pasado en la secundaria Nº 16. La medida de separación se tomó el 19 de febrero (consta en la misma resolución) pero recién la dieron a conocer ayer.

El tema principal de esa asamblea fue el estado del edificio. Enrique Elías, uno de los docentes afectados, contó: “Fuimos castigados tres profesores. Mis otros dos compañeros son docentes en la escuela 16, donde se hizo la asamblea. Yo no doy clases en esa escuela, estaba en calidad de padre, porque mi hija cursa el secundario ahí. Así que a mí me castigan como docente por algo de lo que me acusan de hacer como padre. Inventan que no dejamos entrar a los chicos y que amenazamos a la directora. ¡Pero en la misma resolución dicen que no había clases ese día por el estado del edificio! Es absurdo”.

“En realidad, nos castigan para disciplinarnos a nosotros y a todos nuestros compañeros. Nosotros tres participamos activamente de nuestra comunidad y quieren que nos asustemos”, aseguró Elías. Y explicó los alcances de la medida de castigo: “No es sólo que nos suspenden en nuestros cargos titulares, también nos sacaron las suplencias. No nos dejan estar en contacto ni con alumnos ni con nuestros colegas”.