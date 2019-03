Con una jornada de ollas populares, Barrios de Pie denunció que la gobernadora María Eugenia Vidal suspendió la provisión de alimentos secos a un centenar de sus comedores. "La última entrega de alimentos que recibimos fue el 17 de diciembre. Desde ese momento, con la excusa de que tienen problemas de distinto tipo, la comida no llega. Le recordamos que desde las organizaciones populares damos la asistencia que el estado no da, aseguró Silvia Saravia, coordinadora de la organización.

El centro de la protesta se montó en el Obelisco, donde las cocineras de la organización social prepararon un guiso bajo el ojo de las cámaras de Crónica TV. Saravia contó que el de los comedores no es el único problema que vienen teniendo. "La tarjeta verde, destinada a mamás con menores de seis años en situación vulnerable, es un ingreso de 700 pesos. En febrero no lo depositaron hasta que hicimos una movilización. La tarjeta creada para que los comedores puedan complementar los alimentos secos también está con demoras; recién ahora, con esta presencia en la calle, nos dicen que mañana la podrían entregar. Los compañeros que trabajan en cooperativas de saneamiento de arroyos también sufrieron demoras de casi un mes en el pago de su trabajo. Es increíble que el gobierno que generó esta crítica situación de hambre no tenga la mínima responsabilidad de garantizar que los sectores más humildes puedan tener un plato de comida".

Otras ollas populares fueron instaladas en La Plata, Moreno, Marcos Paz, General Rodríguez, Ezeiza, Tigre, El Talar Campana, Quilmes y Lanús, según el detalle difundido por la organización.