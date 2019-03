Con la presencia de congresales de todas las provincias, a excepción de Córdoba, el Congreso Nacional del PJ resolvió abrir las puertas de todos los sectores del peronismo y a otras fuerzas para conformar un "gran frente patriótico". Las señales que dieron diputados kirchneristas como Wado De Pedro entre otros legisladores y referentes en la previa del encuentro realizado en el microestadio de Ferro fue confirmada al cierre del congreso por el titular del PJ, José Luis Gioja, quien reiteró la invitación a "todos los gobernadores y a Sergio Massa" y también al ex ministro de Economía, Roberto Lavagna. "Nadie les cierra la puerta", resaltó Gioja para convocar a un acuerdo o resolver las candidaturas a través de las PASO.

Gioja dejó las puertas abiertas hasta a una posible fórmula integrada por Lavagna. "Al ex ministro de Economía nadie le cierre las puertas. Habrá una mesa de diálogo, habrá discusiones y si quiere participar de una primaria, bienvenido, si es que no hay acuerdo previo", planteó los términos de la convocatoria el diputado nacional y titular del PJ, quien reiteró que la decisión del Congreso Nacional fue la de abrir el juego de alianzas para conformar un frente para el que convocaron "a todos los gobernadores y a Sergio".

El ex gobernador de San Juan, en diálogo con Radio Con Vos, minimizó la ausencia de los gobernadores peronistas, que enviaron a sus congresales, y destacó la presencia de los representantes de todas las provincias, en particular los salteños. La única excepción fueron los cordobeses. Los gobernadores de Salta, Juan Manuel Urtubey, y de Córdoba, Juan Schiaretti, son caras visibles del armado peronista que intenta excluir al kirchnerismo junto a Sergio Massa y el senador Miguel Ángel Pichetto.

"La muletilla de Durán Barba, Macri y compañía es dividir a la oposición y lo que tenemos que hacer es armar un gran frente. Por eso, el PJ autorizó el armado de un frente donde puedan entrar todos los que quieran una patria distinta", insistió Gioja y destacó la unidad alcanzada por el peronismo en La Pampa, San Juan, Río Negro, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza y Neuquén, donde el próximo domingo se disputará la primera elección a gobernador rumbo a las presidenciales de octubre.

"Yo votaría a alguien que surja de un acuerdo de los sectores progresistas y populares, que tenga que ver con un proyecto político que defienda al pueblo. Y que surja fruto del acuerdo o de una gran primaria", resumió el titular del PJ respecto de las posibilidades de que sea el ex ministro de Economía quien lidere un frente opositor del peronismo. De todas formas, Gioja destacó la figura de la ex presidenta Cristina Kirchner como "la principal referente de la política argentina" y agradeció que "sea justicialista y que quiera este gran frente patriótico".

El diputada nacional reconoció que la herencia del macrismo para el gobierno que asuma en 2019 será "compleja" y descartó la posibilidad de que Mauricio Macri decida adelantar el final del mandato frente a la recesión económica que no da muestras de mermar. "No creo que se adelanten los tiempos constitucionales, estos son tan soberbios que no reconocen nada. Seguro mañana salen a decir que está todo bien, como lo dijo el presidente en el Congreso", analizó el ex gobernador tras la jornada en la que el dólar cerró a 43,50.

Gioja se mostró cauto respecto de las medidas a tomar en los próximos cuatro años: "Hoy estamos hablando de crear la herramienta. Cuando tengamos la herramienta, hablaremos de nombres propios; cuando tengamos los nombres propios, empezaremos la campaña. Tenemos que ganar esa campaña y luego gobernar".

En la previa de la reunión del Congreso Nacional del PJ, el diputado kirchnerista Wado De Pedro dejó en claro la postura de su sector y convocó al líder del Frente Renovador: "Invitamos a Sergio Massa y a los gobernadores peronistas a dirimir roles y candidaturas en las PASO que fija la ley". De la misma forma, la diputada Cristina Álvarez Rodríguez llamó a reafirmar "la unidad que venimos construyendo para conformar un frente que ponga fin al modelo de país para pocos que instauró Macri".