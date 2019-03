Pablo Lavallén asumió ayer como nuevo entrenador de Colón. Tras la repentina renuncia de Julio Comesaña, los sabaleros llegaron a un acuerdo con el ex entrenador de Atlético Tucumán hasta junio de 2020. El debut de Lavallén será el viernes 15 de marzo ante Aldosivi Mar del Plata, dado que mañana ante el puntero Racing en Avellaneda el equipo será dirigido por la dupla compuesta por Marcelo Goux y Pablo Bonaveri. El lunes Lavallén dirigirá su primera práctica.

600

mil dólares le pagó Defensa y Justicia a Newell's por Lisandro Matínez, convocado a la Selección.

Retirado y arrepentido

"Si pudiera volver el tiempo atrás no elegiría ser futbolista", confesó Jesús Méndez. El ex jugador de Central dejó la actividad profesional a los 34 años por no tener lugar en Vélez. "El futbolista pasa mucho tiempo solo, lejos de la familia, en otra provincia. Nos vamos desde muy chicos de casa y hace falta esa relación con los padres y los hermanos. Hoy no volvería a elegir eso", admitió Méndez.