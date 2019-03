Como sucedió en las últimas dos semanas, Héctor Bidoglio sumó dudas en el ensayo de fútbol que debía definir el equipo. En este caso, el que acusó problemas físicos fue Cristian Insaurralde, y Stéfano Callegari no lució en plenitud para volver. Ante estas dificultades, el técnico está tentado en hacer debutar mañana al chico Aníbal Moreno. "Vamos a encontrar a un rival difícil, Talleres tiene jugadores importantes en ataque", afirmó Bidoglio.

Newell's viene de ser goleado por River, aunque hubo conformidad en el parque Independencia por la actitud del equipo ante las dificultades que presentó el rival. Pero para recibir mañana a Talleres la exigencia por los tres puntos es ineludible: "Tenemos que ganar, de local debemos hacernos fuertes", recalcó el entrenador.

Pero Bidoglio todavía no tiene certezas del equipo que parará mañana a las 17.10. Porque ayer no completó la práctica Insaurralde por una molestia muscular y en su lugar jugó Víctor Figueroa. Bidoglio quería incluir al ex Godoy Cruz por Francisco Fydriszewski, intención que ahora está en duda. Aunque la situación de Insaurralde le abre las puertas al técnico a pensar en el ingreso de Moreno, el chico figura del Sub 20. "Después de una derrota hay cosas para ver, para mejorar y hablar con los jugadores. Uno como cuerpo técnico es responsable de algunas cosas y esto de acá en adelante nos va a servir. Ahora tenemos la posibilidad de volver a sumar de local ante un muy buen rival que conocemos bien. De local nos tenemos que seguir haciendo fuertes", analizó Bidoglio.

Sin datos del equipo, incluso en defensa no es segura la vuelta de Callegari, la alineación para mañana sería con Aguerre; Nadalín, Callegari o Paredes, Fontanini, Bíttolo; Cacciabue, Rivero, Insaurralde o Figueroa; Formica; Alexis Rodríguez, Fydriszewski o Moreno.

"Talleres tiene jugadores muy importantes ofensivamente, armó un plantel para pelear la Libertadores o la Sudamericana, pero lamentablemente quedaron eliminados. Vamos a encontrar un rival difícil, que va a cerrar los espacios, pero que va a saber tratar muy bien la pelota cuando la posea", adelantó el entrenador.

Newell's se suma a la conmemoración hoy del Día de la Mujer permitiendo mañana el ingreso gratuito al estadio de todas las hinchas leprosas. Las entradas deberán retirarse mañana desde las 14 en puerta 6 del Coloso.