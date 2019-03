Que sea lejos de urnas y escuelas

(Desde Santa Fe)

La consulta popular que convocó Miguel Lifschitz sobre la reforma de la Constitución de Santa Fe está en vía muerta. El Tribunal Electoral ya le dijo que si quiere hacer la encuesta debe organizar un operativo electoral paralelo porque no podrá utilizar las urnas, las mesas electorales, las autoridades de mesas, el centro de cómputos ni el escrutinio de las elecciones de candidatos del 16 de junio. Pero ayer, el abogado constitucionalista Domingo Rondina que logró semejante sentencia metió otro recurso para que el Tribunal Electoral Provincial (TEP) también le impida usar las escuelas. "Colocar mesas con funcionarios y empleados políticos del gobierno para objetivos no electorales dentro de los mismos locales de votación, está expresamente prohibido por el artículo 71 del Código Electoral Nacional", dijo. Y advirtió que si el TEP permite "el acceso de militantes políticos" del socialismo "en los mismos locales de votación corre el riesgo de complicar los comicios generales, ya que inevitablemente puede haber episodios conflictivos". Así que si el Tribunal le da la razón, la consulta sólo se podría hacer en una votación paralela y fuera de las escuelas. La propuesta de Lifschitz "está mal parida desde el principio" porque la convocó por decreto cuando la única que podía convocarla era la Legislatura y por ley, agregó.

Rondina sintetizó ayer la resolución del Tribunal Electoral que se declaró incompetente para organizar la consulta popular. Y le planteó a Lifschiz que la organice el Poder Ejecutivo por su cuenta y riesgo. "Nosotros impugnamos la consulta porque incumplía normas constitucionales y legales", explicó el abogado. "El TEP resolvió que no es competente para organizar nada vinculado a la consulta popular. El TEP por imperio de la Constitución y de las leyes sólo organiza elecciones de candidatos a cargos, no organiza otro tipo de votación. Por lo tanto, le dijo al gobernador que no va a cumplir el artículo 4º del decreto 4208/18 que le encomendaba organizar la consulta. Y si Lifschitz quiere hacerla, la votación la debe organizar el Poder Ejecutivo con empleados del gobierno y en otras mesas. No puede usar las urnas, las mesas electorales, las autoridades de mesa, el centro de cómputos, ni le van hacer el escrutinio. Tiene que organizar otra votación", explicó.

--¿Un operativo electoral paralelo? -le preguntó un colega de LT9.

--Si, por supuesto, con funcionarios, empleados públicos o militantes -respondió Rondina.

--Esto deja a la consulta sin sentido. Porque lo que pretendía el gobierno era utilizar todo el andamiaje electoral para la consulta

--Eso ya lo descartó el Tribunal Electoral. No le va a prestar nada -aclaró Rondina. Y adelantó que ayer le pidió al TEP que impida instalar las mesas de la consulta dentro de las escuelas. "Poner mesas para una actividad no electoral de índole política, adentro de los locales de votación está prohibido por el Código Electoral Nacional. No se pueden poner mesas y hablar con la gente adentro de los locales de votación", dijo. Y en el recurso, advirtió que si el Tribunal permite "el acceso de militantes políticos" del socialismo "en los mismos locales de votación corre el riesgo de complicar los comicios generales, ya que inevitablemente puede haber episodios conflictivos".

--Entonces, la consulta está en vía muerta -señaló otro periodista.

--Se puede hacer. Pero, primero: implicará mucho gasto porque tienen que contratar personal, instalar boxes, mesas, etc. Segundo: va a perder fiabilidad. Si no controla un órgano objetivo como el Tribunal electoral, ¿Qué confianza se puede tener en el resultado de esto?. Tercero: ¿Cuánta gente va a hacer la segunda fila para votar en la consulta? Una cosa es que te den la boleta de la consulta junto con la de los candidatos y otra es hacer otra fila en otra votación que es voluntaria. ¿Cuánta gente va a participar?

"Esta consulta está mal parida desde el principio", dijo Rondina. "A todos nos parece bien que la gente vote y opine. Por regla general, no corresponde que se haga junto con las elecciones generales, por eso la ley nacional dice que no puede coincidir" con la fecha de los comicios. "Además, cada poder puede consultar al pueblo sobre las cosas que son de competencia de ese poder. La reforma constitucional no es competencia del gobernador, es competencia de la Legislatura. Entonces, si hay que hacer una consulta sobre la reforma la tiene que convocar la Legislatura. Cuando el gobernador dice: 'la Legislatura tiene que hacer tal cosa', eso es incorrecto, porque eso es una presión política del Poder Ejecutivo al Legislativo. Lo primero que hay que hacer es una ley que reglamente la consulta popular.

"Colocar mesas con funcionarios políticos en lugares de votación con objetivos no electorales está expresamente prohibido".

--Hacerla más prolija y no a las corridas.

--Exacto. Y nunca una consulta al pueblo tiene que ser un mecanismo de presión al adversario político. Lifschitz hace lo mismo que hizo Menem en 1994, cuando convocó a una consulta popular sobre la re-relección. En ese momento, el decreto que firmó Menem asustó a Alfonsín, que le parecía que Menem podía ganar esa consulta, entonces firmó el Pacto de Olivos y se hizo la reforma constitucional. A Menem le salió bien. Lifschitz usa el mismo mecanismo, convoca a una consulta para presionar a quienes no están a favor del proyecto que él envió. Todos los legisladores están a favor de la reforma, pero no del proyecto del gobernador", que incluía su reelección -concluyó Rondina.