La visibilización de la mujer en espacios “masculinos”, llama la atención. Es un progreso indiscutible. Una mujer conduciendo taxis, una gerente de banco. Y ahora, una presidenta de club de fútbol de Primera. Yo creo que estos avances son consecuencia de continuidades antes que de rupturas.

El protagonismo de la mujer argentina en la política, la cultura, la ciencia y hasta en la guerra se remonta a dos siglos. Y forma parte del ADN del Club Atlético Banfield. En nuestra agrupación Familia Banfileña asignamos responsabilidades por capacidad antes que por sesgos de género. La mujer no es “hipersensible”, el varón no es un “macho”. No nos va la sobreprotección, ni la subvaloración de nadie a la hora de exigir resultados.

Por eso no es excepcional que sea Banfield el primer club con una presidenta. Es signo de nuestro tiempo también. Uno de real toma de conciencia de las iniquidades contra la mujer y de sus consecuencias sociales. Felizmente, las discriminaciones y las violencias contra la mujer son cada vez más insoportables.

El fútbol fue bastión de virilidad. Su origen es el “arte aristocrático de la guerra”. Que hoy lo jueguen, al menos, tantas mujeres como varones, habla de la democratización de esta práctica tan central en nuestras vidas.

Las instituciones ofrecen menos resistencia. Lo veo desde adentro de AFA, impulsado por su presidente. Este pilar de la industria y Conmebol actúan como aceleradores de esas transformaciones. Todo lo cual me hace pensar que seguramente hay potencial para darle sustentabilidad al fútbol femenino. Lograr rentabilidad sin que pierda su razón de ser social, inclusiva, es el desafío del futuro. Hay que convencer al mercado.

¿Cómo sustentar un fútbol femenino de alto rendimiento? Ampliando el mercado, sumando sponsors, innovando. Para eso tenemos que agregar más socios a los clubes (¡vengan a Banfield, tenemos de todo!).

En Banfield somos futboleros. Nuestro eje es el fútbol profesional y (¡Ay! ¡Vamos pibes, Vamos Crespo y su cuerpo técnico!) vivimos atentos a los resultados. Pero también sabemos que Banfield es una “actitud” solidaria, familiar, innovadora. Una unidad de servicios y de oportunidades. Los, las, les invitamos a sumarse.

* Presidenta del Club Atlético Banfield.