Tras el faltazo del fiscal Carlos Stornelli en el juzgado federal de Dolores, la ex presidenta Cristina Kirchner denunció la existencia de “un sistema donde los opositores al régimen no tienen ni derechos ni garantías constitucionales y los oficialistas toda la impunidad política, judicial y mediática”. La senadora publicó una serie de tuits al llegar desde El Calafate. “Sí, el fiscal que fue fotografiado, filmado, grabado y whatsapeado con D’Alessio extorsionando a empresarios en la causa de las fotocopias, no se presentó a prestar declaración indagatoria en la que se investigan dichas maniobras de extorsión. Tampoco entregó su teléfono”, destacó. CFK resaltó que siempre se presentó, con o sin fueros, en los tribunales en las causas que el juez Claudio Bonadio y el fiscal Stornelli llevan adelante en contra de ella.