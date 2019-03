Estaba caminando como cualquier otro día en la calle, de pronto escucho a dos hombres que con chistidos me dicen cosas para provocarme. Me detengo y les digo algo con una voz bien gruesa: ¿estás seguro que me querés comer toda? Y cuando me voy, escucho que dicen: ¡Le salió el macho de adentro al negrito este! Y mientras seguía caminando analizaba estos tipos de comentarios, aparte del racismo y la violencia a la identidad de género. Había algo que iba más allá. Y pensé, siempre está el prejuicio de por medio a que estamos fingiendo ser algo que no somos y se cree que todo es una gran parodia. Una gran comedia de circo donde el crítico que nos observa analiza cada paso que hacemos y los límites son cuando nosotras lo cuestionamos. Y ni hablar de que en un cerrar de ojos te convertís en la mala de la película si reflejás hacia el observador su violencia. Como siempre, están nuestros genitales al destino final, al chiste fácil, la burla y el biologicismo que corre como moneda corriente. Por mucho tiempo luché para que no se me note “lo trava y lo morrón” con la única meta de llegar a ser una mujer blanca hecha y derecha como me lo vendía el sistema. Recuerdo, cuando era niñe me dijeron que tenía que actuar como vendedor de velas para el 25 de Mayo en mi escuelita. Tenía alrededor de siete años, una compañerita que hacía de dama antigua me dijo, no te pintes con corcho quemado, vos sos negrite igual, yo viví ese momento con culpa porque entendí desde qué lugar me lo decía, agarré de la mano a mi compañerita que hacía de negra mazamorrera, nos pintaron mucho más para vernos más negros y labios bien rojos para ver mejor los dientes, más blancos, directo al escenario y a la risa para los otres. Cuando llegué a Buenos Aires, mis otras amigas travas norteñas que estaban ya instaladas me dijeron, aquí te vas a blanquear y cuando vayas a Salta te van a dejar entrar a los boliches de blanco con ropa de mujer porteña. Claro, nosotras las indias norteñas travestis no sufrimos tantos de los vellos faciales, para muchas de nosotras pasan otro tipos de situaciones aparejadas. Una de ellas, muchas somos frentonas y pareciera que las entradas son de masculinidad y no de identidad. Cuando la partera le dijo a mi madre ¡le salió machito y frentón!, mi madre pensó que iba ser médico, porque los frentones son inteligentes y llevaría al ascenso social a la familia, en este sistema social clasista como es el salteño. Oculté las entradas de mi frente para que nadie me diga nada al respecto, las travitas, las “inchis”, como les decimos nosotras, me decían siempre, operate las entradas porque las mujeres no tienen entradas. Un día caminando vi una mujer anciana con un pañuelo maravilloso en la cabeza, y muy frentona, que lo llevaba orgullosa. La imagen que se nos vende desde el mismo sistema es negativa para nuestra comunidad y eso determina también un pensamiento como lo que no sos y lo que tenés que llegar a ser. A medida que fui creciendo me fui dando cuenta que no era un problema de nosotras, era problema cultural normado al constructo hetercis, que mis facciones de mi persona no determinan una masculinidad o femineidad. Me dije a mí misme, ¿por qué no? ¿Qué es lo que me impide? ¿Qué prejuicios me lo prohíben? Hoy muestro mis venas anchas en las manos con orgullo, mi piel norteña cobriza con colores fluor, fuertes colores que me lo da la Pachamana que me hacen verme hermose a la frente, la llevo con orgullo con labios pintados de rojo y me pongo algo de color en los cachetes y soy “un fuego”, ya que nosotras no sufrimos tanto del sol. Adoro verme así, identificarme con todo lo que construí y también todo lo que destruí, que son los prejuicios. Ni macha, ni blanca, simplemente “trava norteña”.

* Actriz, productora teatral y activista travesti.