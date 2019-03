FICHA

Godoy Cruz: Ramírez; Abecasis, Viera, Cardona, Aleo; González, Andrada, Bernardello, Gutiérrez; Lucero, García. DT: Lucas Bernardi.

Central: Ledesma; Rodrigo González, Almada, Cabezas, Rizzi; Camacho, Ortigoza, Ojeda, Pereyra, Diego Becker; Herrera. DT: Paulo Ferrari.

Arbitro: Hernán Mastrángelo.

Cancha: Mundialista Mendoza

Hora: 17.10

TV: TNT Sports

Central lleva sus problemas a Mendoza y afronta hoy la postergada tarea de ganar, la cual suma ocho frustrados partidos en Superliga. Con jugadores cansados por el partido con Gremio y otros lesionados, Paulo Ferrari improvisa con una alineación donde habrá lugar para el debut del defensor Rodrigo González, como así también para el regreso de Washington Camacho, Néstor Ortigoza y Germán Herrera. Godoy Cruz también se renueva con variantes tras su estreno en la semana en Copa Libertadores.

El canaya no gana hace ocho partidos en Superliga y en condición de visitante son nueve las presentaciones sin triunfo. Al equipo le urge sumar puntos para el promedio pero hoy se presenta debilitado en el Malvinas Argentinas. Porque por lesión no juegan Gonzalo Bettini (desgarro), Matías Caruzzo, Alfonso Parot, Jonás Aguirre (desgarro) y Fernando Zampedri. Y por no recuperarse del desgaste del partido del miércoles con Gremio tampoco jugarán Leonardo Gil, Miguel Barbieri, Fabián Rinaudo y Claudio Riaño.

Ante esta situación, Ferrari improvisa con el debut de González, de 18 años, como lateral por derecha, vuelven los chicos Facundo Almada (debutó el sábado contra Belgrano) y Facundo Rizzi, y en el mediocampo hay lugar para Emmanuel Ojeda, Joaquín Pereyra, Camacho y Ortigoza. Herrera será único punta.

Godoy Cruz tiene a Lucas Bernardi como nuevo entrenador y debutó con un empate ante Olimpia de Paraguay por Libertadores. El Tomba pelea en Superliga por entrar a clasificación de Copa Sudamericana, posición a la que está a solo tres puntos. Pero Bernardi también se apoya en suplentes para armar el equipo de esta tarde.