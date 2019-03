Una multitud acompañó ayer la movilización al Monumento en el marco del tercer paro internacional y plurinacional de mujeres y disidencias que tuvo diferentes modalidades de adhesión y se sintió fuerte en la ciudad. Las diferencias salariales, el trabajo no remunerado, el aborto legal, y la violencia machista fueron algunos de los reclamos que se escucharon a viva voz y no resultaron indiferentes para las personas que no participaron pero fueron testigos de una movida que no para de crecer. Miles de mujeres se encargaron de llevar pancartas y entonar cánticos en los que visibilizaron sus reivindicaciones que fueron condensados en el documento que se leyó en el escenario montado en el Parque Nacional a la Bandera: "Paramos para que el amor sea libertad y crecimiento, nunca cárcel. Paramos porque nos mueve el deseo de transformar la realidad, de inventar otro mundo donde vivamos como merecemos. Paramos porque vivas, libres, plenas, juntas, gobernando y desendeudades nos queremos!", plantearon las mujeres en el final de la proclama que leyeron en el cierre de una jornada histórica.

A las 17.30 la columna que encabezaban las referentes de las organizaciones de mujeres partió desde la Plaza San Martín. "Hay un macrista suelto en la Rosada que quiere a las mujeres todas atadas, no queremos más femicidios, ni trata ni explotación, queremos en las farmacias misoprostol, Macri gato", cantaban las pibas con los rostros pintados y sus pañuelos verdes y violetas. Detrás marchaban las referentes de la Campaña Nacional por el aborto legal, seguro y gratuito de Rosario, la Red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, y el resto de las organizaciones sociales, políticas y estudiantiles que participaron de la movilización.

Andres Macera "Venimos de muchos años de crecimiento, de salir a la calle"

"Basta de violencia machista, no más femicidios ni travesticidios", "Separación Iglesia del Estado ya!", "Feliz lucha, feliz día será cuando no nos quiten ninguna más", "Aplicación efectiva de la ley de ESI Ya", "Saquen sus rosarios de nuestros ovarios", fueron algunas de las pancartas que visibilizaron los reclamos de las mujeres por las calles céntricas de la ciudad. Cuando la columna que encabezaba la marcha llegaba a la esquina de Mendoza y San Martín, había otras que aguardaban todavía salir desde Santa Fe y Moreno, varias cuadras repletas de gente cantando y reclamando.

"Venimos de muchos años de crecimiento, muchos debates de lo que implicó para nosotras desde el 2015 salir a las calles, de incorporar nuevos grupos y personas, no solamente de movimientos de mujeres, si no que empezamos a construir un feminismo que es muy heterogéneo y le pone un lugar de preponderancia a las mujeres de los Pueblos Originarios, a las disidencias. Lo que venimos demostrando es que siempre podemos un poco más, somos el movimiento con más dinamismo y más protagonismo para poder construir una transformación social", señaló Sofía Botto, coordinadora de Mumalá, una de las agrupaciones que participaron de las asambleas feministas que organizaron la jornada de lucha.

En el documento que leyeron en el Parque Nacional a la Bandera, donde confluyó la movilización, señalaron: "Paramos contra el patriarcado, que nos oprime; el capitalismo, que nos explota; las Iglesias, que nos esclavizan, y las derechas, que nos asesinan! Paramos porque en lo que va del 2019 se les negó a tres niñas el derecho a la interrupción legal del embarazo. Siendo torturadas y forzadas a parir. Niñas y niñes no madres! Paramos contra los sectores antiderechos que no nos harán retroceder. Fuera las iglesias de la salud".