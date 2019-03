"Nos faltó un poquito de profundidad", lamentó el DT de Central Paulo Ferrari, tras el empate en cero ante Godoy Cruz en Mendoza. "Arrancamos bien el partido, manejando la pelota, tratando de ser protagonistas y de ganar los tres puntos", explicó el Loncho y ahondó: "En el segundo tiempo el partido empezó a ser muy trabado, pero nosotros tenemos que seguir mejorando. Obviamente venimos a buscar los tres puntos y no se pudo". Por otro lado, el entrenador canaya valoró que jugaron "muchos chicos del club, que demostraron que están a la altura". Ferrari dijo sentirse "conforme" con la igualdad y remarcó que ahora "hay que prepararnos para el partido del miércoles".

404 minutos de racha adversa sin convertir goles ostenta el canaya. El último gol se lo convirtió Allione a River en el Gigante de Arroyito.

9 partidos sin ganar en la Superliga acumula Central. La última fecha en la que festejó fue en un partido pendiente de la séptima jornada, ante San Martín de San Juan.

Recuperando

titulares

No tiene descanso Central. El plantel y el cuerpo técnico no tendrán tiempo para tragar el empate ante Godoy Cruz porque mañana mismo emprenderán vuelo a Santiago de Chile para enfrentar a la Universidad Católica, por la segunda fecha del Grupo H. Cuenta con chances de regresar a la titularidad Alfonso Parot (foto), y jugaría también Fernando Zampedri. En tanto, no están en condiciones de jugar el central Matías Caruzzo, el lateral Gonzalo Bettini y el volante Jonás Aguirre. El partido se jugará en el estadio San Carlos de Apoquindo y comenzará a las 21.30. En su debut copero, la Católica perdió en Paraguay ante Libertad por 4 a 1.