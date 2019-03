Un punto fuera de casa es el premio que celebró Central en su visita a Mendoza. Desde el juego el canaya hizo poco y nada y se conformó con una igualdad ante el timorato Godoy Cruz que dirige Lucas Bernardi. El DT Paulo Ferrari sigue sin conocer el triunfo.

Gremio fue demasiado para el canaya, el elenco brasilero demandó esfuerzo y un alto gasto de energía. Por ese motivo, y pese a que Central está urgido por sumar en la Superliga, Ferrari optó por meter varios cambios en Mendoza. A Godoy Cruz, que también disputa la Copa Libertadores y jugó en la semana, le ocurrió algo similar. Por ende, ambos entraron al Malvinas Argentinas sin sus habituales titulares.

El arrancar con un mix no invalida, de todos modos, que una victoria sea imperiosa para ambos. Arrancó mejor el mendocino, que tuvo una gran chances antes de los 5 minutos, pero Ledesma tuvo una respuesta formidable al tapar un remate sobre la línea, luego de haber dado un rebote. El partido, después de ese comienzo vertiginoso, se hundió en un pozo. Al canaya le preocupó, por sobre todo, cuidar la pelota como rasgo distintivo. Pelota al piso y segura, después vemos cómo avanzar. Ese fue tinte, de inquietar al arquero rival ni hablar. Herrera quedó muy solo y aislado en el área local. Godoy Cruz tampoco fue gran cosa, perdió terreno tras el buen inicio y no supo cómo construir juego. Bajo ese tono, el cero les quedó bien a los dos.

El segundo tiempo tuvo un idéntico comienzo. Central se impuso en el campo a base de buenas asociaciones y el manejo de la pelota, pero careció de profundidad y nombres en ataque. Ferrari lo leyó y metió un segundo punta y sacó a un medio, Riaño por Pereyra, de pobre rendimiento. Pero no trajo soluciones y con el correr de los minutos la endeble supremacía del canaya desapareció.

Télam Ojeda tuvo bajo rendimiento como casi todo el equipo.

Los cambios que metió Bernardi en el local, en cambio, sí tuvieron efecto. Y Godoy Cruz empezó a tener peso ofensivo, Ledesma tapó con dificultades un cabezazo de Lucero y Cabezas casi se convierte un auto gol tras un rebote involuntario. Con muy poco, a base de ser más punzante, el mendocino había dado vuelta la taba. Pero no le sobró nada. Cuando tuvo la pelota la dilapidó con facilidad y sin ideas de fondo.

El empate le cayó con justicia a los dos. Central se conformó con proteger la pelota, que no lo inquieten demasiado y poco más. Le falta muchísimo, el equipo no mejora y no gana en la Superliga. Como rasgo positivo, y no es menor, igualó de visitante.

0 Godoy Cruz: Ramírez; Elías, Viera, Cardona, Aleo; Verdugo, Bernardello, Gutiérrez, Prieto; Ramis, Merentiel. DT: Lucas Bernardi.

0 Central: Ledesma; Gonzalez, Almada, Cabezas, Rizzi; Ojeda; Camacho, Ortigoza, Pereyra, Becker; Herrera. DT: Paulo Ferrari.

Cambios: ST 10m Lucero por Merentiel (GC), 13m Riaño por Pereyra (C), 20m Henríquez por Gutiérrez (GC), 25m Bullaude por Ramis (GC), 27m Rinaudo por Ojeda (C , )37m Vergara por Herrera (C).

Expulsado: ST 43m González (C).

Arbitro: Hernán Mastrángelo.

Cancha: Mundialista de Mendoza.