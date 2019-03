Fernán Mirás no sólo tiene por delante la ficción de El Trece. Este año se lo podrá ver en otro proyecto audiovisual no menos ambicioso: la serie biográfica que Amazon Prime está realizando sobre Diego Maradona. El actor interpretará a Francis Cornejo, el director técnico que “descubrió” al astro del fútbol mundial, cuando le tomó una prueba en 1969, en Parque Saavedra. “Me interesó –se entusiasma Mirás– la idea de contar en una miniserie lo que significa ser Maradona, pero fundamentalmente mostrar su historia antes de ser un consagrado. El tenía mucho afecto por Cornejo: cuando en Barcelona le quebraron el tobillo, lo fue a ver para pedirle que lo entrenara. No fue un capricho sino cierto agradecimiento. Cornejo lo cuidó mucho y se oponía a que lo pusieran en Primera División de Argentinos a tan temprana edad”. La serie seguirá la vida del futbolista en tres momentos de su carrera, desde su juventud hasta casi la actualidad, en los que Maradona será interpretado por Nicolás Goldschmidt, Nazareno Casero y Juan Palomino. “Lo interesante de esta historia es que nadie sabía qué iba a pasar con ese pibe, pero hubo personas que creyeron en él, que le vieron algo distinto o que simplemente intentaron ayudar a través del deporte a un pibe sin muchos recursos. De hecho, Cornejo cuando lo vio no le creyó que tenía 9 años. ‘No hay ningún chico de 10 años que pueda jugar así’, le dijo. Le hizo traer el documento al día siguiente”.