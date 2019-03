#AduanaParalela ¡Argentina, we love you! El blusero estadounidense Fantastic Negrito pasará por Buenos Aires (21/3, La Trastienda Club) y Córdoba (23/3, Club Paraguay). El cantante pesado Dee Snider, líder de los legendarios Twisted Sister, presentará su nuevo disco solista ( For The Love of Metal ) en el Teatro Vorterix (26/3). Liderados por Zakk Wylde, los Black Label Society volverán a atronar Buenos Aires para mostrar Grimmest Hits en el Teatro Vorterix (11/4). La urbanera pareja de l boricua Anuel AA y la colombiana Karol G pasarán el trap juntos en GEBA, a caballito de su hit Culpables (27/4). Y los hard-rockeros Graveyard desembarcarán por primera vez en Sudamérica y pasarán por el Teatro Vorterix con su disco Peace (17/5).

#AltaTemporada Seriéfilos del mundo, uníos. Si te va una argentina de emprendedurismo coworker en la era digital, probá el estreno de Millennials , con Nicolás Riera y Johanna Francella (ya en Netflix). Y si estás para una inglesa sobre volantazos sexuales de ida y de vuelta, mañana debuta The Bisexual (martes a las 23 por Sundance TV Latinoamérica). Además, si estás manija por la vuelta de Game of Thrones , que estrenará su octava y última temporada el 14/4, podés ganar tiempo visitando la Experiencia Game of Thrones, con “entorno escenográfico multisensorial”, instalaciones, vestuarios y objetos de la serie, con aval oficial de HBO y patrocinio de la Fundación Telefónica Movistar (hasta el domingo 17/3 en Arenales 1540, gratis).

#CualquieraPuedeGooglear Anotá: el 28 y el 29/6, en paralelo a la edición de un nuevo disco, Attaque 77 festejará sus 30 años de punk rock con sendos shows en el Teatro Vorterix. Click soplavela. Las Bermudas editaron Sangrar , quinta canción del proyecto conceptual Ciclo de ceremonias sonoras ofrendadas al gran espíritu lunar , mientras que Toto Ferro –bajo el alias Kiddo Toto– anticipó con un nuevo track, Pary 10 , su disco Re$friado, que soltará en plataformas digitales el 15/3. Click de catálogo. A la Messi, el fotógrafo argentino Mauro Bersanker copó el Consulado argentino en Barcelona con su muestra El límite de la realidad , que registra rituales y celebraciones sociales como carnavales, desentierros de diablos o fiestas medievales. Click con flash. Y d os mujeres que se conocen durante un viaje a Egipto animan el reestreno de la fábula feminista La patada del camello , de Sofía González y Sandra Criolani (sábados a las 21, Método Kairos). Click sobre tablas.