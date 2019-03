El titular de la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA), Miguel Ángel Díaz, advirtió que los gremios bonaerenses analizan “la posibilidad de otra medida de fuerza” tras el paro de 72 horas de la semana pasada porque a pesar de que las clases ya comenzaron, el gobierno de María Eugenia Vidal aún no los convocó a una nueva reunión paritaria.

“La medida de fuerza está latente porque evidentemente este gobierno no entiende que nosotros no estamos jugando”, puntualizó el dirigente del Frente de Unidad, que agrupa a los cinco gremios más representativos de la provincia y que no llegaron a un acuerdo con la administración de Cambiemos.

Los maestros reclaman la recuperación del 15,6 por ciento perdido en la paritaria del año pasado y que la oferta de este año incluya una cláusula gatillo. “La pérdida salarial es evidente, comprobable y científica, basada en los cálculos del propio gobierno”, puntualizó Díaz.

A pesar de que en las dos reuniones paritarias anteriores, tanto el gobierno provincial como el Frente Gremial pusieron las cartas sobre la mesa, el conflicto aún sigue latente.

Ante la falta de convocatoria de parte de las autoridades, el dirigente de UDOCBA advirtió que la gobernadora Vidal "no pude jugar con el tiempo". "Hablan de la sinceridad y de la verdad, pero la verdad es que están escondidos y gobernando con sueldos miserables”, denunció Díaz, quien añadió que “estamos en lucha permanente”. “Pensamos que a esta altura del año se iba a solucionar la paritaria, pero en rigor nos equivocamos”, reconoció.