El futuro de Paulo Ferrari en Central se define en los próximos dos partidos del equipo: mañana ante Universidad Católica, el domingo frente a San Lorenzo. Por la Libertadores, en Chile, el canaya debe mostrar reacción, pero el fin de semana la exigencia del triunfo será ineludible. Es por eso que Ferrari se lleva hoy a todos los titulares a Chile aunque habrá jugadores que serán preservados para el compromiso de Superliga, como Fernando Zampedri. De los lesionados, el que vuelve es Alfonso Parot.

Como era de esperar, la dirigencia de Central ya no puede sostener e Ferrari al frente del plantel. El equipo no da muestras de reacción y no sacó al club de la urgencia por ganar en Superliga. El técnico sabe que en los próximos dos partidos pone en riesgo su permanencia. Mañana ante Universidad Católica debe dar señales claras de reacción, pero de igual modo el domingo en el Gigante ante San Lorenzo el auriazul debe ganar. Si no derrota al último de la tabla en Superliga, el ciclo de Ferrari encontrará su fin.

El técnico sabe de la exigencia en estos dos partidos y por eso irá con mayoría de titulares mañana y exigirá a la mayoría de ellos en el encuentro con San Lorenzo.

El canaya visitará a un rival que perdió por goleada en su debut en el certamen ante Libertad de Paraguay. Es decir que para los chilenos el triunfo ante el canaya es necesario para mantenerse en la pelea por la clasificación a los octavos de final.

De los jugadores lesionados, ayer Ferrari recuperó a Parot y Zampedri. El chileno será titular mañana a las 21.30, pero no así el delantero, quien viene de sufrir un esguince de tobillo ante Gremio. Y como en partidos internacionales Germán Herrera debe dos fechas de suspensión, mañana el delantero titular será Claudio Riaño.

Lo que tiene a disposición Ferrari para mañana es a Ledesma; Molina, Barbieri, Cabezas, Parot; Allione, Rinaudo, Ortigoza, Camacho o Lovera, Gil; Riaño.

El plantel viaja esta mañana a Chile en vuelo directo desde el Aeropuerto de Fisherton y por la tarde entrenará en el estadio San Carlos de Apoquindo.