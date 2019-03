Miguel Lifschitz podría pedir el embargo de las cuentas del gobierno de Mauricio Macri si la Corte Suprema de la Nación ordena el pago a Santa Fe de la deuda histórica por coparticipación que estimó entre 45.000 y 60.000 millones de pesos y el Presidente no cumple la sentencia este año. "Si sale el fallo" con el "mismo criterio" que se utilizó para actualizar la deuda con San Luis (que era de 15.000 millones) sería una "orden de ejecución" que "nos habilitaría teóricamente hasta para embargar las cuentas del gobierno nacional, si no se hiciera efectivo. Suponemos que no vamos a llegar a esa situación", advirtió el gobernador. Si Macri le pagó a los fondos buitres y les "garantiza los subsidios a las empresas petroleras y gasíferas en Vaca Muerta", Santa Fe "tiene el mismo derecho a resarcirse por la coparticipación que se le retuvo durante tantos años", justificó. Más, cuando el juicio tiene sentencia firme desde noviembre de 2015 y ahora sólo falta que la Corte actualice el monto la deuda -que es lo que ya hizo con San Luis-, lo cual habilitaría la requisa de la caja.

Lifschitiz planteó la hipótesis del embargo a las cuentas del gobierno de Macri en un programa de C5N ("Hagan algo") el domingo pasado. Las preguntas sobre el juicio a la Nación fueron muy concretas:

-¿Espera para las próximas semanas un fallo de la Corte que le dé la razón a su provincia? Y si es así, ¿cómo espera que el gobierno nacional le pague esa deuda por coparticipación que entiendo ascendería a 45.000 millones de pesos? ¿Le van a pagar con patacones? -bromeó el conductor del programa.

-Es que hace tres años esperamos que Macri nos diga cómo va a pagar esa deuda -aclaró el mandatario, luego de sonreír ante la pregunta. "Por eso, tuvimos que recurrir nuevamente a la Corte para que establezca un monto, un valor actualizado, que era una parte de la discusión que teníamos con el gobierno nacional. Esto seguramente va a quedar zanjado en las próximas semanas cuando la Corte con un criterio similar con el que ya utilizó en el caso de San Luis, defina el monto actualizado de lo que se le debe a Santa Fe. Nosotros estimamos que las cifras son las que ustedes mencionan: entre 45.000 y 60.000 millones de pesos".

"Y a partir de allí" -siguió Lifschitz- Macri tiene un plazo perentorio para cumplir con esa deuda. Seguramente, tendrá que hacerlo en el curso del año. No se puede seguir esperando. Porque ya es un fallo de ejecución que nos habilitaría teóricamente hasta para embargar las cuentas del gobierno, si no se hiciera efectivo el pago. Suponemos que no se va a llegar a esa situación. Tenemos la mayor predisposición para encontrar siempre soluciones razonables, pero queremos que esa deuda con Santa Fe se haga efectiva. Porque si se cumple con los deudores del país a nivel internacional, si se garantizan los subsidios a las empresas petroleras y gasíferas en Vaca Muerta", Santa Fe "tiene el mismo derecho a resarcirse" por la coparticipación que se le retuvo durante tantos años.

También sorprendió con otra definición política a partir de las "suspicacias" de la elección del domingo en Neuquén: "Si queremos avanzar en transparencia electoral hay que utilizar el sistema de Boleta Única de papel, que usamos en Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos".